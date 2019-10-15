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15 жовтня • оновлено в 09:20
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "З Буффало з любов'ю"

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У стриптиз-барі під час вистави, коли голосно лунала музика, застрелили чоловіка. Злочинець втік непоміченим. Поліцію викликав один з відвідувачів закладу – констебль Джордж Кребтрі, який виявився частим гостем подібних місць. Мердок і Джулія вирішують, що Джорджу не місце в цих непристойних закладах, і хочуть знайти йому друга або подругу.

Що з цього вийде, дивіться вже сьогодні о 20:10 на каналі ObozTV

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "З Буффало з любов'ю"

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