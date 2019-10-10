Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Робітний будинок"

Мердок і Джулія сумують за маленьким Роландом, якого вони віддали справжньому батьку. Вони думають тимчасово змінити оточення і розвіятися. А тим часом у заводському гуртожитку вбивають людину, але небіжчик виявиться не простим знедоленим робітником, який працює за їжу і дах над головою. Щоб розкрити це вбивство, детективу доведеться працювати під прикриттям і самому зануритися у світ бідняків Торонто.

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