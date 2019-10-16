Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Перехожий стрілець"

В останньому епізоді 9-го сезону детектив Вільям Мердок все більше замислюється над тим, що їм вистачить жити з дружиною в готелі, що їм саме час обзавестися власним будинком і створити повноцінну родину – всиновити дитину. Але хороші думки і справи перериває постріл. Джулію розстрілюють в упор. Інспектор Брекенрід і констебль Кребтрі кидають всі сили на пошуки злочинця, поки Джулія Огден бореться за життя на лікарняному ліжку.

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