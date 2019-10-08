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8 жовтня • оновлено в 13:34
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Дика дитина"

1.1т Читати матеріал російською

У місті знайдено дику дівчину, яку виставляли на показ за гроші. Власник стверджує, що все за законом, і має на неї всі документи, тому що він її знайшов у лісі ще маленькою дитиною. Детектив Мердок хоче звільнити дикунку, яка ще й може бути причетна до нападу на людину, яку знайшли мертвою з укусами і подряпинами. А Джулія знаходить справжніх батьків маленького Роланда.

Дивіться дуже зворушливу серію "Розслідування Мердока" сьогодні о 20:10 на ObozTV.

Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "Дика дитина"

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