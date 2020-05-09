Дитячі казки чи прихована пропаганда? За що забороняли мультфільми в СРСР
Радянські мультфільми у багатьох викликають виключно теплі, ностальгічні емоції – велика частина сучасного суспільства прожила разом з культовими "Ну, постривай!" і "Котом Леопольдом" своє дитинство.
Здавалося б, мультфільми були дитячими казковими історіями, які створювалися в розважальных і повчальных цілях. Однак в СРСР цензура була настільки жорсткою і часто нелогічною, що могла знайти серйозну пропаганду навіть в мультфільмах.
OBOZREVATEL вирішив розповісти, які знамениті радянські мультики хотіла заборонити цензура в СРСР і чому.
"Пригоди кота Леопольда" (1975 рік)
Режисер Анатолій Рєзніков, натхненний неймовірним глядацьким успіхом мультфільму "Ну, постривай!", Вирішив зняти ще один повчальний шедевр для дітей. Він придумав доброго, інтелігентного і доброзичливого кота, якого "дістають" шкідливі дрібні миші. У той час всі поголовно дивилися "Невловимі месники", одного з героїв там звали Леопольдом, і цим ім'ям вирішили нагородити симпатичного кота.
Була знята перша частина мультфільму – "Помста кота Леопольда", її озвучив Андрій Миронов. Але комісія худради її категорично "зарубала": занадто "криваве" оформлення титрів і назви могло, на думку чиновників, завдати шкоди дитячій психіці.
Однак вони самі собі суперечили: зміст мультфільму їм здалося надмірно миролюбним, "пацифістським": мовляв, розлючений кіт, щоб довести справу до логічного кінця, повинен був з'їсти противних мишей, а він для чогось їх умовляє. Якось не по-радянськи... Режисера звинуватили навіть у дискредитації компартії.
Режисер не збирався здаватися так просто: він негайно представив комісії другу серію "Леопольда" – про Золоту рибку, яку озвучив Геннадій Хазанов. Цю частину, на його подив, дозволили до показу, за нею послідували інші, а першу серію – "Помста Леопольда" – глядачі побачили лише в 1981 році.
"Пограбування по ..." (1978)
Цей мультфільм був створений в 1978 році і складався з чотирьох частин. Беручи стрічку до показу, худрада наклала заборону на останню частину. Причина була названа серйозна: один з героїв виглядав в точності як актор, зірка "Джентельменів Удачі" Савелій Крамаров, на той час вже емігрував до Америки. Тоді були заборонені взагалі всі фільми, в яких знімався "зрадник" Крамаров, позбавлений радянського громадянства.
"Летючий корабель" (1979)
Режисера Гаррі Бардіна, який створив улюблений багатьма мультфільм "Летючий корабель", звинуватили в дисидентстві. Комісію худради найбільше обурили слова пісеньки Водяного: "Живу я, як поганка". Адже він позитивний герой – як же він може жити, як поганка?
"Пластилінова ворона" (1981)
Режисер Олександр Татарський придумав геніальний хід – персонажі мультфільму виліплені з пластиліну, вони видозмінюються із запаморочливою швидкістю. Однак це нововведення не припало до душі худраді – на фільм швидко наліпили ярлик "безідейної нісенітниці".
Добили авторів вироком: "Мюллер не може озвучувати дитячий мультфільм, гестапо і діти несумісні". Все тому що один з голосів, що озвучують "Пластилінову ворону", належав Леоніду Бронєвому, який зіграв шефа гестапо Мюллера в "Сімнадцяти миттєвостях весни".
"Падав торішній сніг" (1983)
Режисер Татарський зіткнувся з проблемами і під час створення інших своїх мультфільмів. Режисера звинуватили в тому, що він без поваги поставився до російської людини.
"У мультфільмі всього один герой – російський мужик, та й той справжній ідіот!" – сказали йому з обуренням.
Мультфільм довелося довго переозвучувати, переробляти, монтувати заново... Але справа вартувала того – ми і сьогодні із задоволенням сміємося над пригодами невдачливого мужичка в смішній вушанці, якого дружина послала в ліс за ялинкою.
За матеріалами "Експрес Газети".
Раніше OBOZREVATEL розповідав про мультфільми СРСР, які розповідали дітям про "закритий" для більшості громадян СРСР Захід: США і Європу. Примітно, що в легкій, мультиплікаційній формі радянський народ переконували про жахи і пороки зарубіжжя.