Діти Андрія Миронова: як виглядають доньки легенди радянського кіно

79 років тому, 7 березня 1941 року народився знаменитий радянський актор, народний артист РРФСР Андрій Миронов.
Артист прожив 46 років – він помер 16 серпня 1987 від крововиливу в мозок. Андрію Миронову приписують безліч романів, але одружений він був двічі. Від двох шлюбів у Миронова дві дочки: рідна, Марія Миронова, і прийомна, Марія Голубкіна. До дня, у який народився Андрій Миронов, OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як виглядають діти актора.
Андрій Миронов
russian7.ru
Так, Марія Миронова народилася 1973 року в шлюбі Андрія Миронова і актриси Катерини Градової, що розпався, коли дівчинці було три роки. Перша дружина Миронова сама подала на розлучення, дізнавшись про невірність чоловіка.
Другою дружиною Миронова була актриса Лариса Голубкіна. У неї на той час вже був досвід заміжжя, у актриси підростала маленька донька, яку також звали Марією (також народилася в 1973-му). Миронов удочерив дочку Лариси Марію Голубкіну.
Андрій Миронов і Катерина Градова
2aktera.ru
Андрій Миронов і Лариса Голубкіна
2aktera.ru
Обидві доньки Андрія Миронова за прикладом своїх батьків стали актрисами.
Марія Миронова після школи вступила до ВДІКу, а потім потрапила до "Ленкому", її стали запрошувати в кіно, а в своїй першій ролі Маша знялася в 8 років – вона зіграла Беккі Тетчер в "Пригодах Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна".
Сьогодні Марія Миронова – заслужена артистка Росії (2006), продюсер. На її рахунку безліч ролей у театрі і кіно.
Дорогі мами немовлят! ♥ ️Ви мені задавали питання де можна купити таку ліжко як у мене в Сторіс. СomfortBaby SmartGrow 8в1 LIMITED - ліжечко-трансформер! Я її випадково побачила, коли під час вагітності вивчала відео про дітей на першому році жізні🤗, і подумала 'я хочу саме таку ліжко', але на цьому відео навіть не було підпису фірми цьому ліжку. Далі, через якийсь час, на мене вийшла чудова компанія ComfortBaby, яка мені запропонувала саме цю ліжко з приголомшливими комплектами постільної білизни. Вона мене зачарувала і згодом Федю теж, він в ній спить як бабак)). Її можна збирати в залежності від вашого приміщення в коло і овал. Дорогі мами, зараз в Comfortbaby почалися новорічні знижки !!!! Щиро раджу ♥ ️ # немовлята #comfortbaby 👌🏻100% масив бука. @comfortbabyline # направахсовета😊
На прем'єрі фільму Холоп з сином і Іваном Охлобистіним😊🥰. Ура, ми скоро виходимо в прокат! 🖐✊Смотріте у всіх кінотеатрах країни з 26 грудня наш "новорічний святковий торт" - так вже прозвали наше кіно🎂🎂🎂🎂 Спасибі велике @alarusse за образ ♥ ️, @ larablazhko ♥ ️за фото)) і з наступаючим! # холоп # прем'єра
Пасербиця Андрія Миронова Марія Голубкіна в дитинстві захоплювалася кінним спортом і навіть встигла стати майстром спорту, але творче оточення зробило свою справу, і після школи вона теж вирішила стати артисткою.
Свою першу роль у кіно Марія Голубкіна зіграла в 16 років, а на сцену театру виходила ще дитиною. Сьогодні Голубкіна є популярною актрисою, вона відома за фільмами "Весілля" (2000), "Московська спека" (2004), серіалами "Джек-пот для Попелюшки" (2004), "Сільська комедія" (2009) та іншими.
ДРУЗЬЯ🤗25 ГРУДНЯ ПРЕМЬЕРА🎪🎄 Нашого TEATRINO👍📚🍾🎹🎺🎹🌠 Беруть участь: Микита Некрасов @boroda_nekrasov, Максим Піганов @piganovmaksim, Аня Філозова @uglyhouseplant, Ваня Фоменко @vanya_fomenko, піаніст Лёва🦁, светзвук Сергій Зюськов і ін. Ну і я😘 Н.В.Гоголь "Ніч перед Різдвом" На 25 квитки продані # ночьпередрождеством # новогодняяелка # кукольнийтеатр # кудапойтісдетьмі # кудапойтівмоскве
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зараз виглядає зірка 90-х Тетяна Буланова.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.