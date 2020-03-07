Діти Андрія Миронова: як виглядають доньки легенди радянського кіно

79 років тому, 7 березня 1941 року народився знаменитий радянський актор, народний артист РРФСР Андрій Миронов.

Артист прожив 46 років – він помер 16 серпня 1987 від крововиливу в мозок. Андрію Миронову приписують безліч романів, але одружений він був двічі. Від двох шлюбів у Миронова дві дочки: рідна, Марія Миронова, і прийомна, Марія Голубкіна. До дня, у який народився Андрій Миронов, OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, як виглядають діти актора.

Андрій Миронов russian7.ru

Так, Марія Миронова народилася 1973 року в шлюбі Андрія Миронова і актриси Катерини Градової, що розпався, коли дівчинці було три роки. Перша дружина Миронова сама подала на розлучення, дізнавшись про невірність чоловіка.

Другою дружиною Миронова була актриса Лариса Голубкіна. У неї на той час вже був досвід заміжжя, у актриси підростала маленька донька, яку також звали Марією (також народилася в 1973-му). Миронов удочерив дочку Лариси Марію Голубкіну.

Андрій Миронов і Катерина Градова 2aktera.ru

Андрій Миронов і Лариса Голубкіна 2aktera.ru

Обидві доньки Андрія Миронова за прикладом своїх батьків стали актрисами.

Марія Миронова після школи вступила до ВДІКу, а потім потрапила до "Ленкому", її стали запрошувати в кіно, а в своїй першій ролі Маша знялася в 8 років – вона зіграла Беккі Тетчер в "Пригодах Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна".

Сьогодні Марія Миронова – заслужена артистка Росії (2006), продюсер. На її рахунку безліч ролей у театрі і кіно.

Пасербиця Андрія Миронова Марія Голубкіна в дитинстві захоплювалася кінним спортом і навіть встигла стати майстром спорту, але творче оточення зробило свою справу, і після школи вона теж вирішила стати артисткою.

Свою першу роль у кіно Марія Голубкіна зіграла в 16 років, а на сцену театру виходила ще дитиною. Сьогодні Голубкіна є популярною актрисою, вона відома за фільмами "Весілля" (2000), "Московська спека" (2004), серіалами "Джек-пот для Попелюшки" (2004), "Сільська комедія" (2009) та іншими.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зараз виглядає зірка 90-х Тетяна Буланова.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.