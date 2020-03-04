"Нічого святого не залишилося?" У мережі рознесли Disney за плани на "Сам удома"

Компанія "Disney" має намір зняти сучасну версію знаменитої новорічної комедії "Сам удома". Однак ця ідея сподобалася далеко не всім.

Що відомо про фільм, яка реакція публіки і самого виконавця головної ролі Маколея Калкіна — в нашому матеріалі.

Що відомо про рімейк фільму

Нещодавно прес-служба компанії "Disney" повідомила про заплановані зйомки рімейка знаменитої новорічної сімейної комедії "Сам удома", головну роль в якій зіграв юний Маколей Калкін. Чи вийде новий проект і у якому форматі, фільму або серіалу – поки незрозуміло.

Арчі Йейтс може зіграти головну роль в новому "Сам удома"

Журналісти поспілкувалися на цю тему з виконавчим директором "Disney" Бобом Айгером, який розповів про "переосмислення" популярної комедії. Компанія хоче, щоб її рімейк сподобався новому поколінню глядачів. Терміни початку зйомок фільму Боб не назвав.

В оригінальній стрічці 1990 року розповідається про восьмирічного хлопчика Кевіна Макалістера, якого батьки через поспіх залишили одного вдома в різдвяний вечір. Цим хотіли скористатися невдачливі грабіжники, але у них нічого не вийшло. Кевін дав їм гідну відсіч. Популярність новорічної комедії у всьому світі була величезною.

Видання "The Hollywood Reporter" пише, що рімейк знаменитого сімейного фільму повинен залучити на стрімінговую платформу Disney нову аудиторію. Компанія хоче зробити сучасну версію легендарної картини. Коли відбудеться її прем'єра – невідомо. Нагадаємо, що свій стрімінговий сервіс Disney запустила в кінці осені 2019 року.

Реакція шанувальників комедії на цю новину

Шанувальники оригінальної комедії не в захваті від цієї ідеї.

Фанати оригінального "Один вдома" звинувачують "Disney" в тому, що компанія має намір банально нажитися на рімейку знаменитої комедії. Вони просять залишити фільм в спокої і не псувати його ніякими переробками:

"Не лишилось нічого святого?", — написали в мережі.

Що думає Маколей Калкін з приводу сучасної версії "Один вдома"?

Ця новина дійшла і до 39-річного Маколея Калкіна. На своїй сторінці в Twitter він виклав смішну фотографію, уявивши, як би виглядав дорослий Кевін. На знімку Калкін сидить на дивані, тримає в руках ноутбук і сковороду з улюбленими макаронами головного героя комедії.

Маколей Калкін в образі змужнілого Кевіна Макалістера

Шанувальники Маколея по достоїнству оцінили цей жарт і почали додавати на фотографію різні смішні елементи.

За словами Калкіна, він не може дивитися "Один вдома", як звичайний глядач. У телешоу Еллен Дедженерес Маколей зізнався, що часто згадує зйомки фільму. Жартома він сказав, що вважає Різдво "своїм сезоном". В цей час йому важко ходити по вулицях.

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