Десять років з загибелі зірки "Штрафбату": як виглядають дорослі діти Юрія Степанова

З моменту загибелі відомого російського актора Юрія Степанова ( "Штрафбат") в ДТП пройшло десять років. Рівно через місяць після трагедії у нього народився ще один син, який зараз вже ходить в школу. Як живе родина актора після його загибелі і як виглядають діти — в матеріалі OBOZREVATEL.

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Сини Степанова

Крім молодшого сина, у Степанова було ще двоє дітей — Костянтин і Дмитро. Сьогодні молодші Степанови ходять в школу. Хлопчиків цікавить спорт. Крім того, вони займаються в творчих гуртках. За твердженням знайомих сім'ї, наймолодший син – копія батька. Юра Степанов має акторські здібності.

Старший Костянтин вирішив не йти по шляху батька. Він вчиться в президентській Академії народного господарства. Матері доводиться оплачувати навчання сина, а це великі гроші. Вона продовжує виховувати Діму, Юру, а такоже веде бізнес в домашніх умовах. Ірина – прекрасний дизайнер-декоратор.

Ірина Степанова з синами Комсомольська правда

Степанова завжди може розраховувати на своїх батьків, які проживають в місті Волгодонськ. Влітку онуки живуть у бабусі і дідуся. Батько і мати Юрія деякий час назад померли. Але сім'я Степановим одержує допомогу від прекрасного брата актора Миколи з Іркутська, у якого немає своїх дітей. Племінники стали йому рідними і люблять відпочивати у дядька.

Історія створення сім'ї

Відомий російський актор познайомився зі своєю майбутньою дружиною, костюмером, модельєром, закрійником Іриною Сорокіною в середині 90-х. Дівчина навчалася в інституті легкої промисловості. Вони спільно працювали над театральною постановкою "Пригода". Молоді люди багато часу проводили разом, а потім Ірина переїхала жити до Степанова.

сім'я Степановим Рамблер

Розписалися вони тільки, коли в їхній родині з'явився первісток Костя. Актор вже переступив свій тридцятирічний життєвий рубіж. Дитина повністю змінила Юрія. Потім Ірина народила чоловікові другого сина Дмитра. Батько весь свій вільний час проводив з хлопчиками, які його сильно любили. Степанов був турботливим батьком.

Віра

Незадовго до своєї трагічної загибелі актор став глибоко релігійною людиною. Разом з дітьми він постійно молився на недільних службах. За словами дружини Степанова, напередодні смерті чоловік сповідався і причащався. Він любив довго розмовляти зі своїм духовним наставником.

Як виглядає могила Степанова Московський комсомолець

І зараз сім'я загиблого актора постійно відвідує недільні богослужіння, після яких йде до могили Юрія, розташованої на Троєкуровському кладовищі. Ірина вважає, що Господь приготував її сім'ї такі випробування. Пам'ятник Степанову рідні вирішили замінити металевим деревцем з дзвіночками. І в безвітряну погоду вони дзвенять при наближенні до могили членів сім'ї покійного. Ірина вважає, що так її чоловік розмовляє зі своєю сім'єю.

Життя сім'ї після смерті батька і чоловіка

Коли Юрій загинув, його дружина довго не могла вийти з депресивного стану. У неї залишилося троє дітей, виховувати яких однією їй було дуже важко. Друзі та колеги актора зібрали грошей для покупки великої трикімнатної квартири і мікроавтобуса. Ірині стало трохи легше. Крім того, їй допомагає держава і перераховують гроші з театру, в якому останнім часом служив Степанов.

Винуватець смертельного ДТП отримав від вдови актора християнське прощення. Ірина з ним не судилася. Її друзі вважають, що даремно. Відразу після трагедії, винуватець ДТП Михайло Назаров виплатив родині матеріальну допомогу, але через час він пропав з поля зору.

За словами Степанової, через невеликі заробітки Михайло зараз змушений дбати тільки про своїх дітей. До Ірини з пропозицією допомоги зверталася мати Назарова, яка була готова стежити за синами жінки, але Степанова їй відмовила. Вона сподівається, що в майбутньому зустріне гідного чоловіка, який стане їй хорошим чоловіком, а дітям замінить батька.

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