"Дерево живе і єнот живий": названо найбезглуздіші пошукові запити фільмів

Пошуковий сервіс "Яндекс" (заборонений в Україні) з'ясував найбезглуздіші пошукові запити фільмів в інтернеті, коли користувачі забувають назву.

В основу дослідження ліг аналіз 18 мільйонів унікальних запитів за 2017-2019 роки, в яких користувачі зазвичай перераховують героїв, національність, які певним чином впливали, або рису, яка запам'ятовується.

Назви радянських фільмів часто згадували за тваринами, людьми похилого віку або солдатами, а також через їхні дії. Американські фільми відрізнялися студентами, президентами, блондинками, які переїжджають, худнуть, ведуть розслідування, розважаються на вечірках.

Найбезглуздіші запити фільмів Pinterest

Для турецьких фільмів характерними виявилися наречена та багаті хлопці, для індійських – крокодили і брати, для китайських – бійки і польоти.

Найбезглуздішими запитами є: "Томмі ненавидить циган" – "Великий куш", "Дерево живе і єнот живий" – "Вартові галактики", "Чувак відповідав на дзвінки і став багатим" – "Вовк з Уолл-стріт", "Нічого не зрозуміло і є коргі" – "Детективне агентство Дірка Джентли", "Карлики несуть кільце до вулкану" – "Володар перснів".

Також: "Мужик полетів у космос і застряг між шафами" – "Інтерстеллар", "Людина пробігла всю Америку" – "Форест Гамп", "Ніколсон бухає, друкує книгу і ламає двері" – "Сяйво", "Мужик сам від себе народив" – "Патруль часу", "Аффлек шукає дружину" – "Загублена".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська кінопродюсер Лана Вачовскі раніше підтвердила роботу над 4-ю частиною культового фантастичного бойовика "Матриця".

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