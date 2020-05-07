День пам'яті та примирення в Україні: які фільми про війну дивитися 8 травня

У п'ятницю, 8 травня, в Україні і більшості країн Європи відзначають День пам'яті та примирення. Пам'ятна дата приурочена до дня капітуляції нацистської Німеччини – 8 травня 1945 року.

Цьогоріч в Україні не відбудуться масові заходи 8 травня – у зв'язку з карантином українці повинні залишатися вдома, щоб уникнути скупчень великої кількості людей. OBOZREVATEL пропонує пропонує провести пам'ятний день за переглядом культових стрічок про трагічні події світової історії.

Т/с "Танк"

Серіал "Танк" Пресслужба ICTV

4-серійний фільм "Танк" розповість драматичну історію експериментального Т-34 та його екіпажу в перші дні війни. Патріотична стрічка від ICTV стала найрейтинговішим воєнним фільмом на українському телебаченні минулого року.

За сюжетом на заводі виготовили новий експериментальний танк Т-34 – перший і єдиний екземпляр у світі. Щоб перевірити його на міцність, танк везуть на полігон випробувань, але дорогою він збивається з маршруту і зупиняється в лісі без пального. Несподівано на дорозі з'являється вантажівка з німецькими солдатами.

Спочатку екіпаж подумав, що це поляки – можливо, танк сам порушив кордон і тепер їх можуть прийняти за дезертирів. Але виявилося, що в країні почалася війна і це дійсно німці. Тепер перед командиром і екіпажем стоїть непросте завдання – врятувати цінний танк і не допустити, щоб його захопили німці? Або вступити в нерівний бій і йти до кінця?

Головну роль воєнкома Платова грає відомий актор із великим досвідом зйомок у Голлівуді Михайло Хмуров.

Дивіться о 20:00 на ICTV.

Х/ф "Врятувати рядового Райана"

Х/ф "Врятувати рядового Райана" Пресслужба ICTV

Оскароносна драма "Врятувати рядового Райана", знята Стівеном Спілбергом, описує події, які сталися під час Нормандської операції – найбільшої десантної операції за весь час Другої світової війни і в історії загалом. Масштабний план союзних військ допоміг звільнити окупований Париж і почати широкомасштабний наступ на Німеччину, проте численних жертв не вдалося уникнути.

Справжньою трагедією обернулися ці події для сім'ї Райан: троє рідних братів загинули на полі бою. Дізнавшись про це, генерал Джордж Маршалл віддає наказ знайти четвертого з братів, і повернути його додому до нещасної матері живим. Але щоб знайти і врятувати хороброго солдата, маленькому загону доведеться пройти всі кола пекла...

Дивіться о 09:30 на ICTV.

Х/ф "Ворог біля воріт"

Х/ф "Ворог біля воріт" Пресслужба ICTV

Культовий французький фільм від видатного режисера Жан-Жака Анно розповість про одну з найкровопролитніших і вирішальних битв світової історії – Сталінградську битву. Історичні події показані з актуальною правдивістю і величним героїзмом. У центрі сюжету – снайперський поєдинок Василя Григоровича Зайцева і німецького аса Майора Кенінга.

Німецьке командування відправляє на фронт найкращого стрільця Німеччини Кенінга. Його завдання – знищити радянського снайпера Зайцева, невловимого і дуже небезпечного для фашистів. Між двома чемпіонами зав'язується смертельна сутичка, в якій двом не вижити.

Дивіться о 13:30 на ICTV.

Х/ф "Лють"

Х/ф "Лють" Пресслужба ICTV

Легендарна військова драма з Бредом Піттом у головній ролі занурить глядачів у світ кровопролитних боїв, що точилися в останні дні перед розгромом нацистської Німеччини. Це історія не тільки про реальні події війни, а й про життя і почуттях офіцерів на фронті.

Дон Кольєр, командувач невеликим загоном із п'яти осіб, веде свій танк крізь обстріли ворога. Кольєр – справжній професіонал і робить усе можливе, щоб вберегти своїх людей, але бій виявляється для них приреченим. Все, що залишається – це відвага і лють, які не дозволяють тікати з поля бою.

Дивіться о 16:20 на ICTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, День пам'яті та примирення був встановлений як державне свято в результаті ухвалення 9 квітня 2015 року Верховною Радою України проєкту закону №2539 "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років". Читайте також історію важливого в Україні свята.

Також нагадаємо, мер столиці України Віталій Кличко також заявив, що в Києві День пам'яті і примирення (8 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня) не відзначатиме в зв'язку з карантином, введеним через поширення коронавірусу COVID-19.