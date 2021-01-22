День народження попкорну: топ-6 цікавих фактів про головний смаколик під фільми

У п'ятницю, 22 січня, відзначається день народження попкорну – найпопулярнішого смаколика в кінотеатрах. Так, цій незвичайній закусці виповнюється 391 рік.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 6 найцікавіших фактів про попкорн. Також дізнайтеся історію появи повітряної кукурудзи.

Історія попкорну

Корінне населення Мексики почало виготовляти попкорн ще на початку 16 століття, причому використовувало його не тільки для їжі, але і для прикраси волосся та виготовлення бус. У Європі дізналися про попкорн 22 січня 1630 року, коли колоністи Південної Америки прийняли в дар від індіанського вождя Кводекуяна мішок повітряної кукурудзи. Відтоді в цю дату по всій Європі відзначають день народження попкорну.

Історія попкорну reddit.com

Винахід попкорн-машини

У 1885 році була винайдена перша попкорн-машина – поппер. Відтоді почалася комерційна історія повітряної кукурудзи. Його продавали як вуличну їжу, а також під час фестивалів, свят, народних гулянь, на ярмарках.

Винахід попкорн-машини cinemiam.com

Особливі сорти кукурудзи

Для виготовлення попкорну використовуються тільки спеціальні сорти кукурудзи, які вибухають при обробці температурою. Це відбувається через наявність вологи всередині зерна, яка закипає і розриває оболонку. Серед них – "Вулкан", "Лопай-лопай", "Зея", "Пінг-понг".

Сорти кукурудзи для попкорну pinterest.com

Попкорн та кіно

Ідея продавати попкорн в кінотеатрах належить американцеві Семюелю Рубіну. Цей спритний торговець почав кар'єру ще в семирічному віці, продаючи цукерки біля кінотеатрів. Справа не йшла – був час Великої депресії, і на кондитерські вироби в американців не вистачало грошей. Тоді у 1935 році Рубін спробував продавати любителям кіно повітряну кукурудзу. Успіх був неймовірний.

Попкорн і кіно thesun.co.uk

Страшно смачний попкорн

Власники кінотеатрів виявили, що найбільші порції попкорну купують глядачі, що прийшли на фільм жахів. Виявляється, процес ретельного пережовування відволікає і заспокоює кіноманів, які завмирають і здригаються від страху.

Пара дивиться фільм жахів в кінотеатрі indianexpress.com

Альтернативне використання попкорну

Попкорн, який роздувається без участі жиру, часом використовується замість пінопластових кульок як наповнювач для пакетів, щоб зберегти товар від пошкодження при транспортуванні. Після доставлення товару цей попкорн може бути використаний як корм для худоби, птахів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кінокомпанія Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер своїх головних прем'єр 2021 року. Так, серед них "Годзілла проти Конга", "Матриця 4", "Загін самогубців: Місія навиліт", екранізації гри Mortal Kombat ("Смертельна битва") та інші.