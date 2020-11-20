День Гідності та Свободи: названо список фільмів про Майдан, які варто подивитися українцям

21 листопада 2013 року в центрі Києва почалася масова кількамісячна акція протесту Євромайдан, який тривав до лютого 2014 року. Це стало знаковою подією в історії України. Саме в цей день в країні відзначають День Гідності та Свободи.

OBOZREVATEL зробив добірку фільмів про Євромайдан, які торкнуться душі кожного.

"Зима в вогні: боротьба України за свободу"

У фільмі показані мирні демонстрації студентів в Україні, які за 93 дня переросли в насильницьку революцію і повноцінний рух за громадянські права.

"Жіночі обличчя революції"

Це документальна стрічка, яка висвітлює історію реальних п'яти жінок, які мають безпосереднє відношення до Революції Гідності.

"Майдан"

Фільм являє собою хроніку подій Євромайдану, починаючи від мирних акцій кінця 2013 року і закінчуючи наслідками кривавого протистояння протестуючих і міліції.

"Майдан" mediananny.com

"Євромайдан. Чорновий монтаж"

Чверть року революції. Від збунтованих, розлючених протестів до народної єдності. Від сотейників та іншого посуду на голові до броників і кийків. Від ентузіазму і наснаги від перемоги до скорботи за загиблими. Революція як ейфорія свободи, як сплеск розбудженої честі та гідності, як муки і гіркота осмислення ціни, як поява нової історії України.

"Зима, що нас змінила"

Це цикл документальних фільмів про події, які відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності. З кінця весни і на початку літа, стрічки почали презентувати в США, що викликало шок у глядачів, які не мають доступу до українських ЗМІ, від побаченого на екрані.

"Зима, що нас змінила" Liveam.tv

"Все палає"

Цей фільм показує універсальну схему певного роду повстань і протестів – тих, які закінчуються кровопролиттям. Спочатку благородне прагнення до свободи стикається з темними силами репресивної влади. Потім, після сум'яття і хаосу, праведний гнів людей змінюється чистою люттю. Після перших втрат з обох сторін, незалежно від того, що ззовні виглядає чорним і білим, грань між добром і злом починає стиратися в епіцентрі битви. В кінці – все палає.

"Сильніше, ніж зброя"

Фільм показує еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення Адміністрації Президента 1 грудня до кривавих боїв в руїнах донецького аеропорту.

"Бійня на Майдані"

Це фільм-розслідування американського режисера про трагічні події на Майдані. Картина отримала Гран-прі глядацьких симпатій на XVIII міжнародному кінофестивалі в Сієні, Італія.

"Майдан. Мистецтво спротиву"

Документальний фільм, що показує події Революції Гідності з точки зору мистецтва. Основну історію розповідає в кадрі сам режисер. Стрічку відзначають за енергійний монтаж, закадрову музику і безліч людських історій, розказаних від першої особи.

"Перша сотня"

У фільмі йдеться про історію Першої сотні Майдану, яка подолала внутрішнього ворога і перейшла на фронт, щоб боротися із зовнішнім. Це занурення в епіцентр подій, відвертий художній і цивільний погляд на людські відносини на тлі кривавих соціальних заворушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відбулася прем'єра патріотичного серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія". У 12 серіях стрічки покажуть українське село часів XVI століття, Запорізьку Січ, Московське царство, монголів-розбійників і турків з Османської імперії.