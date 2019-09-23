Деградація! Творець Рембо засоромився "Останньої крові"

Відомий письменник Девід Моррелл - автор книги про Джона Рембо, яка лягла в основу легендарного фільму, розкритикував свіжу стрічку "Рембо: Остання кров".

Про це він написав у Твіттер.

Новий фільм з Сильвестром Сталлоне вже отримав масу негативних відгуків, і Моррелл до таких відгуків приєднався.

"Я згоден з цими оглядами фільму "Рембо: Остання кров". Фільм безладний. Мене бентежить те, що моє ім'я можуть пов'язувати з цим", - зазначив письменник.

Сталлоне дебютував в якості культового героя бойовика Джона Рембо у фільмі "Перша кров" 1982 року. Згодом ще дві стрічки про Рембо були зняті завдяки Девіду Морреллу.

До "Останньої крові" письменник вже не має ніякого відношення, так як сценарієм займався сам Сталлоне разом з Метью Цирульніком.

"Я відчував себе деградуючим і дегуманізованим після того, як вийшов з кінотеатру", - зізнався Моррелл виданню Newsweek.

Відразу Моррелла до фільму підтримали критики.

Сюжет фільму досить невигадливий - Рембо змушений повернутися в бій для того, щоб врятувати дівчину (Іветта Монреаль), утримувану в полоні злочинцями в Мексиці.

У рецензіях відзначається, що творці фільму показали Мексику як нескінченну пустку злочинності і смерті, а більшість латинських персонажів на екрані - злочинці. Фільм сповнений стереотипних рішень і багато хто навіть знайшов його образливим.

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