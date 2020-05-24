Де знімали знамениту риболовлю з "Діамантової руки": фото 50 років по тому

Аліна Мельник Кіно 03:20, 24.05.2020

У мережі показали, як зараз виглядає місце, де проходили зйомки риболовлі для культового радянського фільму "Діамантова рука" (1969)..

Так, відомо, що риболовля на "Чорних каменях" знімалася в Краснодарському краї Росії, на скелі Кисельова біля Чорного моря, неподалік від міста Туапсе.

З моменту виходу фільму минув 51 рік, і на сайті pikabu.ru показали, як виглядає зараз місце знаменитої зйомки (щоб подивитисядоскролльте сторінку до кінця).

Риболовля в фільмі "Діамантова рука"
кадр з фільму
Андрій Миронов і Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука"
кадр з фільму

Як вказує автор фото, нові знімки були зроблені наприкінці зими 2020 року, коли ще не було зелені, а на море був невеликий шторм.

На місці, де в фільмі рибалив Юрій Нікулін, лежить великий валун, крім того, від самої скелі Кисельова відшарувався вертикальний пласт. На вершині цієї скелі влітку відпочивальники ставлять намети і живуть на природі.

Місце, де знімали риболовлю для "Діамантової руки" 50 років по тому
pikabu.ru
Скеля Кисельова, на якій знімали "Діамантову руку"
pikabu.ru
Вид з боку скелі Кисельова
pikabu.ru
Від скелі, де знімалася рибалка для "Діамантової руки", відколовся вертикальний пласт
pikabu.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, фільму "Діамантова рука" виповнився 51 рік: як зараз виглядають секс-символи легендарного фільму СРСР.

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