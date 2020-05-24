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24 травня • оновлено в 04:24
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Де знімали знамениту риболовлю з "Діамантової руки": фото 50 років по тому

3.2т
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У мережі показали, як зараз виглядає місце, де проходили зйомки риболовлі для культового радянського фільму "Діамантова рука" (1969)..

Так, відомо, що риболовля на "Чорних каменях" знімалася в Краснодарському краї Росії, на скелі Кисельова біля Чорного моря, неподалік від міста Туапсе.

З моменту виходу фільму минув 51 рік, і на сайті pikabu.ru показали, як виглядає зараз місце знаменитої зйомки (щоб подивитисядоскролльте сторінку до кінця).

Риболовля в фільмі "Діамантова рука"

Риболовля в фільмі "Діамантова рука"

кадр з фільму

Андрій Миронов і Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука"

Андрій Миронов і Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука"

кадр з фільму

Як вказує автор фото, нові знімки були зроблені наприкінці зими 2020 року, коли ще не було зелені, а на море був невеликий шторм.

На місці, де в фільмі рибалив Юрій Нікулін, лежить великий валун, крім того, від самої скелі Кисельова відшарувався вертикальний пласт. На вершині цієї скелі влітку відпочивальники ставлять намети і живуть на природі.

Місце, де знімали риболовлю для "Діамантової руки" 50 років по тому

Місце, де знімали риболовлю для "Діамантової руки" 50 років по тому

pikabu.ru

Скеля Кисельова, на якій знімали "Діамантову руку"

Скеля Кисельова, на якій знімали "Діамантову руку"

pikabu.ru

Вид з боку скелі Кисельова

Вид з боку скелі Кисельова

pikabu.ru

Від скелі, де знімалася рибалка для "Діамантової руки", відколовся вертикальний пласт

Від скелі, де знімалася рибалка для "Діамантової руки", відколовся вертикальний пласт

pikabu.ru

Як писав раніше OBOZREVATEL, фільму "Діамантова рука" виповнився 51 рік: як зараз виглядають секс-символи легендарного фільму СРСР.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
новини України
Особа
Андрій Миронов
Місце
Росія
Теги
Історія Новини Росії зйомки фотографии радянське кіно кіно СРСР
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