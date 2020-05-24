Де знімали знамениту риболовлю з "Діамантової руки": фото 50 років по тому

У мережі показали, як зараз виглядає місце, де проходили зйомки риболовлі для культового радянського фільму "Діамантова рука" (1969)..
Так, відомо, що риболовля на "Чорних каменях" знімалася в Краснодарському краї Росії, на скелі Кисельова біля Чорного моря, неподалік від міста Туапсе.
З моменту виходу фільму минув 51 рік, і на сайті pikabu.ru показали, як виглядає зараз місце знаменитої зйомки (щоб подивитися – доскролльте сторінку до кінця).
Риболовля в фільмі "Діамантова рука"
кадр з фільму
Андрій Миронов і Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука"
кадр з фільму
Як вказує автор фото, нові знімки були зроблені наприкінці зими 2020 року, коли ще не було зелені, а на море був невеликий шторм.
На місці, де в фільмі рибалив Юрій Нікулін, лежить великий валун, крім того, від самої скелі Кисельова відшарувався вертикальний пласт. На вершині цієї скелі влітку відпочивальники ставлять намети і живуть на природі.
Місце, де знімали риболовлю для "Діамантової руки" 50 років по тому
pikabu.ru
Скеля Кисельова, на якій знімали "Діамантову руку"
pikabu.ru
Вид з боку скелі Кисельова
pikabu.ru
Від скелі, де знімалася рибалка для "Діамантової руки", відколовся вертикальний пласт
pikabu.ru
Як писав раніше OBOZREVATEL, фільму "Діамантова рука" виповнився 51 рік: як зараз виглядають секс-символи легендарного фільму СРСР.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.