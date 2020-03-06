Один актор мало не потонув, Гурченко ледь не замерзла: де знімали "Любов і голуби"

Культова радянська комедія вийшла в 1985 році і відразу полюбилася мільйонам глядачів, які переглядають її до сих пір. Зйомки фільму проходили двома роками раніше.

Чому Сибір знімали в Карелії?

Постановник картини Володимир Меньшов провів багато часу в пошуках натури. Йому була потрібна в кадрі красива російська природа. Він відвідав Іркутську область (узбережжя озера Байкал) і Красноярський край.

Головні герої знаменитої радянської комедії "Любов і голуби"

Мальовничі місця там, безумовно, є, але Меньшов так і не знайшов звичайне сибірське село в своєму розумінні, тому пошуки натури продовжилися.

Медвежьєгорск

Одного разу режисеру Меньшову згадалася його молодість. Свою кінематографічну кар'єру він починав стажером. Тоді на Меньшова дуже велике враження справила карельська природа. Режисерові захотілося побачити в своєму кіношному селі річку і густий ліс з пагорбами.

Під час зйомки

Він відправився на пошуки натури в Карелію і опинився в невеликому містечку під назвою Медвежьєгорск. Тут Меньшов побачив вуличку, яка спускається до річки Кумса, і дерев'яний будиночок, який займає зарослий травою пагорб.

Будинок Кузякіних

Кіношники орендували будинок у його господарів і почали знімати свій фільм. По всій території двору вони поклали дошки, а будинок обшили деревом. До нього була прибудована веранда, а пагорб зайняла та сама голуб'ятня.

Мальовничі околиці Медвежьегорска

У наступні роки знайшлося багато охочих побачити місце, де знімали знамениту комедію. На жаль, в 2011 році в будинку за адресою вулиця Нижня, 12 сталася пожежа, яка повністю знищила будівлю. Зараз його господарі вже живуть в сучасному котеджі.

Зйомки фільму "Любов і голуби" в Медвежьегорску проходили в серпні при примхливій і непередбачуваній погоді. З цієї причини знімали швидко, без затримок. Частина епізодів була доопрацьована на "Мосфільмі".

Будинок Кузякіну в Медвежьегорске до пожежі

Курортні пригоди

Зйомки в Сочі і Батумі кінематографісти запланували на листопад, коли вода в морі була вже холодною - + 14С, а актори були повинні зображати розпал курортного сезону. Для теплолюбивой Людмили Гурченко це стало справжнім випробуванням. У крижаному морі вона перебувала довше інших акторів.

Фото зі зйомок "курортної частині" комедії

Виконавець ролі Васі, Олександр Михайлов, теж постраждав. В одному епізоді його герой в костюмі падає в воду, а виринає роздягненим поруч з Людмилою Гурченко, після чого вони повільно пливуть в бік берега. Меньшов планував зняти цей епізод за один дубль, але проблеми виникли несподівано.

Вода в морі була моторошно холодною

Досвідчені водолази повинні були швидко роздягнути Олександра Михайлова в воді, але у нього заплуталася краватка, яка не знімалася з шиї. Через це актор затримався під водою і мало не потонув.

Пізніше з'ясувалося, що знімали цю сцену не в морській воді, а на території великого готельного басейну, але Михайлов все ж ризикував.

Сценарист Володимир Гуркін

Сценарій знаменитої комедії "Любов і голуби" написаний драматургом, режисером і актором, почесним жителем Черемхово Володимиром Гуркіним на основі реальної історії сімейства Кузякіних, які жили в рідних місцях автора.

Володимир Меньшов біля пам'ятника героям своєї знаменитої комедії

Там у 2011 році відбулося відкриття пам'ятника, який представляє собою героїв комедії. Сьогодні ім'я драматурга носить ЧеремхІвський драматичний театр.

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