Де знімали фільм "Діамантова рука" і як ці місця виглядають зараз

У 1969 році відбулася всесоюзна прем'єра "Діамантової руки" - знаменитої комедії, яка не сходить з екранів телевізорів вже понад півстоліття.

Де знімали фільм і як ці місця виглядають багато років по тому.

Як знімали?

Визначившись з акторським складом, творча група фільму, що складалась з режисера Леоніда Гайдая, оператора Ігоря Черних і директора Аркадія Ашкіназі, вирушила на пошуки натури.

Кадри "закордонного міста" були відзняті в Баку в Ичери шехер (Внутрішній або Старе місто)

Коли на "Мосфільмі" дізналися, що плануються закордонні зйомки, то до Гайдая вишикувалася ціла черга бажаючих записатися в його знімальну групу, але вона швидко "розсмокталася" після звістки про те, що весь фільм зніматимуть в Радянському Союзі.

"Східне місто" кінематографісти спочатку шукали в Узбекистані, а вітчизняну південну натуру – в Криму. Але режисерові ці види не сподобалися, тоді творча група побувала на Кавказі, де відвідала столицю Азербайджану, яка і стала "Стамбулом".

будинок Семен Семеновича знімали в типових сочинських багатоповерхівках на Донський вулиці

Малу батьківщину Семена Горбункова знімали на курортах Туапсе, Сочі і Адлер. Правда, не забули і про Крим. Біля берегів Нового Світу оператори зайнялися підводними зйомками, коли герой Анатолія Папанова забезпечує "клювання" персонажу Юрія Нікуліна.

Москва

Частину південних сцен знімали в столиці СРСР. Наприклад, похмурого типа, у якого на грудях висить медальйон у вигляді черепа, який розмовляє з мукаючим від переляку Горбункову, кінокамера зафіксувала біля підземного туалету, розташованому по Ленінському проспекту, поруч з боковим входом до Центрального парку культури і відпочинку імені Горького.

Вхід в підземний туалет, де здоровань налякав Семена Семеновича

Суботник за участю Шефа, що займається висадкою саджанців дерев, знімали на Кунцевському пустирі.

Чорноморські курорти

У другій половині травня знімальна група почала роботу в Адлері, де вона пробула два місяці, часом відвідуючи Туапсе і Сочі, де знімали чорноморське місто.

Туапсинська скеля Кисельова перетворилася у фільмі в Білу скелю, біля якої рибалив Семен Семенович. Андрій Миронов йшов з трусами Леліка на ціпку по косі, розташованій поруч з піонерським табором "Орлєнок".

Розвилка "Біла скеля – Чорні камені"

29 кілометр Краснополянского шосе став місцем зйомок двох епізодів. Тут знаходилася знаменита розвилка "Біла скеля – Чорні камені" і дорога в сторону Дубровки, де була дача Горбункова. Дана ділянка в наш час закрита для проїзду.

Адлерівський Приморський бульвар послужив для зйомок сцени прогулянки сім'ї Семена Семеновича, а на сочинській вул. Конституції міліціонер Володя передав Горбункову зброю, яку той сховав у головний убір. Лісову погоню контрабандистів за героєм Нікуліна знімали на території Павлівської Слободи.

Баку

Під час зйомок на чорноморських курортах декоратори і майстри комбінованих зйомок перебували в Баку, який вони перетворювали в Стамбул. Старовинна стіна, сучасні будівлі, мінарети і мечеті в кадрі – це здебільшого декорації.

Оператору-постановнику фільму Ігорю Черних в голову прийшла ідея знімати бакинські вулиці в дзеркальному відображенні, щоб азербайджанська столиця була невпізнанною. Для цього вуличну рекламу та магазинні вивіски написали в зворотньому напрямку.

"Стамбульська" натура в Баку

Герої Андрія Миронова і Юрія Нікуліна падають і кажуть "Чорт забирай" на вулиці Кичик Гала, розташованій на території Старого міста. Тут же можна пройтися по вулиці Сабіра, де Семена Семеновича чекала повія. Коли Нікулін фотографував з закритим об'єктивом, ззаду можна побачити Джума-мечеть.

А осел мало не збив героїв Нікуліна і Миронова на перехресті, де сходяться вулиці Беюк Гала і Асафа Зейналлі. Також для зйомок "Діамантової руки" був задіяний музейний комплекс – палац Ширваншахів.

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