Рудий з "Джельсоміно": як загинув Сергій Крупенников

Сергій Крупєніков – рудий хлопчисько, який запам'ятався радянському глядачеві за фільмами "Веселе сновидіння", "Де це бачено, де це чувано", "Дорогий хлопчик" і "Чарівний голос Джельсоміно".

Сергій ріс в звичайній сім'ї, не пов'язаної з творчими професіями. Мама – інженер, тато працював в житловій конторі. Одного разу Сергій почув по радіо, що "Ленфільм" набирає дітей-акторів. Він самостійно відправився на студію, і незабаром йому надійшла перша пропозиція - знятися в науково-популярному короткометражному фільмі "Хлопчик і машина".

У 1973 році Сергій зіграв Дениса Корабльова в короткометражці "Де це бачено ..." і тут же прославився серед хлопчиків і дівчат свого віку. Однак уже в наступному році його чекав ще більший успіх – він знявся у надпопулярному фільмі Сергія Михалкова "Дорогий хлопчик".

Сергій з'являвся на обкладинці журналу "Радянський екран", в 1976 і 1977, а також знявся у фільмах – "Веселе сновидіння" і "Чарівний голос Джельсоміно". Уже тоді акторська кар'єра почала його втомлювати – як говорив він сам, це "життя напоказ". Крім того, заради зйомок Сергія перевели в іншу школу, де вчителі не давали йому ніякого спуску щоб уникнути "зіркової хвороби".

Коли знімали "Джельсоміно", Крупенікову було вже 14 років, і відпрошуватися з школи на зйомки ставало складніше і складніше. Гостро постало вибір: продовжувати чи акторську кар'єру або зайнятися своїм навчанням. Сергій відвідав ще одну кінопроби в Мінську, не пройшов її, і вирішив закінчити зйомки у фільмах.

Після школи Крупеніков вступив до Ленінградського інституту холодильної промисловості. Потім – армія, робота. У вісімдесяті Сергій організував свій бізнес – "Холодильний сервіс". Весь цей час він жив життям звичайної людини, не прагнучи знову опинитися на телеекранах.

Сергій одружився, у нього народився син Олексій. Зараз Олексій вже дорослий і у нього самого двоє дітей. На жаль, Сергію не вдасться порадіти внукам: в 2012 році, у віці 49 років, він загинув, потрапивши в безглузде ДТП. Сергій їхав на велосипеді пізно ввечері і його збив мотоцикл.

Незважаючи на те, що акторська кар'єра Сергія Крупенікова тривала всього 4 роки, "дорослі" радянські діти до сих пір згадують його ролі з теплом і вдячністю. Адже ті фільми – це частина їхнього щасливого дитинства.

Поховали Сергія Івановича Крупенікова 1 вересня 2012 року на Пісочному кладовищі, в Санкт-Петербурзі.

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