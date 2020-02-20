Цілком таємно! Що в СРСР заборонили показувати глядачам фільма "В зоні особливої ​​уваги"

Прем'єра знаменитого радянського гостросюжетного фільму про десантників відбулася в 1977 році.

Його зняв режисер Андрій Малюков. Розповідаємо про локаціях і особливості зйомки культової, радянської картини, а також про те, які кадри не пройшли жорстку цензуру.

Засновано на реальних подіях

Як згадував пізніше Борис Галкін, який зіграв у картині головну роль, в основу сценарію покладено реальні події. Свого часу офіцеру, прапорщику і двом солдатам довелося з волі випадку зустрітися з рецидивістами, що втекли з в'язниці.

Радянські десантники захопили бандитів і передали їх міліції. Про цю історію пощастило дізнатися військовому журналісту Євгену Мєсяцеву, який виклав її в своєму блискучому репортажі, а трохи пізніше написав сценарій фільму.

Під наглядом командувача ПДВ

Зйомки картини проходили під пильним наглядом і за підтримки командувача ПДВ Радянського Союзу генерала Василя Маргелова. Він вникав в кожну дрібницю, навіть особисто дивився, в якому одязі актори з'являються в кадрі.

Генерал Маргелов з радянськими десантниками

Справа в тому, що під час виконання завдань командування на голові розвідників-десантників не було блакитних беретів. Вони одягали інші, менш помітні головні убори, але за наполегливою рекомендацією Маргелова герої фільму ходять на завдання в блакитних беретах.

Секретна техніка

На літаках в картині відсутні розпізнавальні знаки. Транспортна авіація Військово-повітряних сил СРСР в той час складалася з Ілів-76, до яких були прикріплені "аерофлотовські" бортові номери. Але показувати їх в кіно забороняли. Так що всі епізоди з повітряною технікою довелося ретушувати.

За спогадами режисера Андрія Малюкова, знімали літаки в вітебському полку, виділеному групі командувачем Військово-транспортною авіацією. Після завантаження техніки та особового складу літак злітав у повітря. Оператори говорили, що зняли чудові кадри.

Але під час монтажу фільму режисерові довелося поспілкуватися з офіцером, який стверджував, що Верховна рада СРСР заборонила брати участь "аерофлотовськім" літакам у військових навчаннях.

Цю потужну, найдорожчу сцену довелося вирізати, а з рештою кадрів, на яких видно Іли з логотипами "Аерофлоту", довелось попрацювати майстрам комбінованих зйомок. Вони їх вручну замазували покадрово, робота виявилась титанічною.

У фільм не потрапили і інші сцени, які військові порахували секретними.

Місця зйомок

Основним місцем зйомок картини стала Литва. Кінематографісти прибули в навчальний центр повітряно-десантних військ, розташований в селищі Гайжюнай, і зустріли там виконавця головної ролі Бориса Галкіна, який протягом трьох тижнів жив по розпорядку дня десантників разом з десятикілометровій марш-кидками і здружився з військовими.

Також зйомки фільму проходили на території 4-го каунаського форту ( "фальшивого" заглибленого командного пункту), в ЗКП в Казлу-Руді і на мосту через Невежис, по якому сьогодні проходить траса А1 "Вільнюс-Клайпеда" (в картині це місце висадки групи десантників, якою командує лейтенант Тарасов).

Для зйомок всіх авіаційних сцен у фільмі використовували аеродром Вітебськ-Північний. Початок картини, де біля прапора змінюється караул, а також допити десантників, які проводив майор Морошкин, знімали в московському Лефортово.

Трюки

У деяких сценах Міхая Волонтира довелося замінювати дублером. Наприклад, в епізоді рукопашного бою з бандитами знімали майстра єдиноборств Тадеуша Касьянова. А от марш-кидок 40-річний молдавський актор пробігав швидше, ніж його молодші колеги.

Тадеуш Касьянов і Михай Волонтир

Більшість трюків актори виконували на зйомках самостійно, але ось з парашутами замість них стрибали дублери, так як Андрій Малюков переживав, що вони травмуються і не зможуть далі зніматися.

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