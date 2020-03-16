Найкращий український фільм 90-х: де знімали "Дику любов" і як склалися долі акторів

У 1994 році режисер Вілен Новак завершив зйомки фільму "Дика любов". Незадовго до цього загинула його дочка Іванка, пам'яті якої він і присвятив картину, яка лідирувала в українському прокаті середини 90-х.

Розповідаємо, де знімалася "Дика любов" і як склалися долі головних зірок.

Про що фільм "Дика любов"

Максим, хлопець із забезпеченої сім'ї, і Маша, красива дівчина з дитячого будинку, люблять один одного. Після школи вони збираються одружитися. На Машину біду з Америки приїжджає Сьюзен, щоб побачити будинок, де народилася її бабуся.

У драматичному любовному трикутнику зіткнулися суперниці з різних світів: мила і захоплена американська школярка і хвороблива, обділена любов'ю вихованка радянської школи-інтернату.

Знімальні локації в Києві

Дія фільму відбувається в школі-інтернаті, в якості якої кінематографісти зняли 128-ий загальноосвітній заклад Києва, розташований на вул. Р. Окіпної, поруч зі станцією метрополітену "Лівобережна".

128-я київська школа з часу зйомок практично не змінилася

Зовнішній вигляд школи з тієї пори нітрохи не змінився. Недалеко раніше перебувала лісопосадка. У наш час її забудували багатоповерхівками і офісними центрами. Коли знімали "Дику любов" процес будівництва вже йшов повним ходом. Один з недобудованих будинків потрапив в кадр.

Також у фільмі показана 48-я елітна гімназія Києва, розташована на вул. Прорізна. Крім того, в картині можна побачити знамениту Андріївську церкву. Деякі сцени знімали на пішохідному мосту до Труханова острова, атракціонах і танцювальному майданчику, які знаходяться на території Гідропарку. Частина епізодів була знята в аеропорту Бориспіль.

Ксенія Качаліна в ролі Маші

Ксенія Качаліна уродженка Саратова. Закінчивши школу, Качаліна успішно склала вступні іспити у Всесоюзний державний інститут кінематографії. Будучи ще студенткою, актриса зіграла головну роль в успішній картині "Дика любов".

Ксенія Качаліна і Володимир Щегольков у фільмі "Дика любов" (Київ, Гідропарк)

В цей же час у неї був бурхливий роман з Іваном Охлобистіним, який, в результаті, кинув Ксенію заради її однокурсниці Оксани Арбузової, що стала згодом його дружиною.

Першим чоловіком Качаліним став музикант і театральний продюсер Олексій Паперний. Через 5 років актриса вирішила з ним розлучитися, при тому, що скоро повинна була народити дитину, яка народилася хворобливою і скоро померла.

Ксенія Качаліна "Дика любов"

Потім Ксенія вийшла заміж за Михайла Єфремова і стала мамою. Протягом чотирьох років вони разом виховували дочку Анну-Марію, а потім шлюб розпався. Кінокар'єрі Качаліної прийшов кінець. У актриси почалася депресія. Ксенія почала пити, через що суд відібрав у неї батьківські права, а дочка переїхала жити до батька.

Дмитро Лаленков в ролі Губана

Дмитро родом зі Стаханова (Луганська область). Після школи він навчався в київському театральному інституті ім. Карпенко-Карого. В кінці 80-х Лаленков став актором театру ім. Л. Українки. Він тричі ставав лауреатом "Київської пекторалі". Зараз Дмитро служить у Театрі на Лівому березі.

Дмитро Лаленков у фільмі "Дика любов"

Свою кінокар'єру актор починав з ролей злочинців. У Дмитра досить багато ролей, але народну славу Лаленкову приніс головний герой сіткому "Леся + Рома".

Першою і поки єдиною дружиною актора була його однокурсниця Олена Стефанська, яка народила йому двох синів – Іллю і Микиту. Зараз Лаленков розлучений .

Володимир Щегольков в ролі Максима

В середині 90-х Щегольков став випускником акторського факультету ВДІКу, після чого почав працювати на "Мосфільмі". В картині "Дика любов" Володимир зіграв свою першу головну роль в кіно.

Потім молодий чоловік навчався на режисерському факультеті того ж ВДІКу. На початку 2000-х він зняв свій перший фільм – комедію "З днем народження, Лола", до якої сам написав сценарій. Також Щегольков є творцем популярного серіалу "Москва. Центральний округ".

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