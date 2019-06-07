Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ: що про нього відомо

Темношкірий ліквідатор Чорнобиля Ігор Хіряк вже дав кілька інтерв'ю після расистського скандалу з однойменним серіалом і розповів, як потрапив на ЧАЕС і що саме там робив.

Як відомо, британська актриса і сценарист Карла Мері розкритикувала серіал через відсутність темношкірих акторів. Інші користувачі агресивно сприйняли це, мовляв, там їх бути і не повинно. Але, як виявилося, в ліквідації таки взяв участь чорношкірий чоловік — Ігор Хіряк. Він розповів "Комсомольській правді", що його призвали в армію з Вологодської області в Київ (щоб подивитися фото — доскольте новину до кінця).

Як зазначив Хіряк, під час аварії на ЧАЕС він служив у військовій частині 75110, а в 210-у понтонно-мостову бригаду потрапив у 1985 році за призовом. Разом з іншими солдатами будував понтонний міст через річку Прип'ять для евакуації жителів.

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ kp.ru

Хіряк зізнався, що до того, як утворився скандал, він не бачив серіал, а вже потім подивився кілька епізодів.

"Що стосується критики з приводу того, що в серіалі немає темношкірих, можу сказати одне: це особиста справа режисера. У мене до нього ніяких претензій немає", — прокоментував ліквідатор.

Чоловік додав, що не знає походження кольору своєї шкіри: він, як і його батько, народився в Харкові, а мати — уродженка Білозерська. За словами Хіряка, в Череповець сім'я переїхала, коли йому було два роки.

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ kp.ru

Всього в районі Прип'яті провів рік з перервами, розповів ліквідатор. "Перший заїзд туди був на 2,5 місяці, — згадав чоловік. — А потім їздив туди тільки по вихідним з керівником протягом року, поки не скінчилася служба. Зараз важко сказати, чи вплинула радіація на моє здоров'я".

За словами Хіряка, спочатку в молодості його заганяли по лікарях, адже був слабкий імунітет.

За ліквідацію аварії, додав чоловік, він нагороджений Знаком "Учасника ліквідації наслідків аварії ЧАЕС", грамотою МНС і нагородою за заслуги перед Вітчизною 2 ступеня.

Як зазначив ліквідатор, зараз він живе в Череповці, працює водієм на заводі і має сім'ю: дружину і сина.

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ kp.ru

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ kp.ru

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ kp.ru

Також Хіряк розповів "Звезде" про роботу, яку тоді виконував: за його словами, тиждень за тижнем чергувалися зміни безпосередньо на мосту через річку і на постраждалій станції.

"Забезпечували прохід кораблів, підтримували міст в робочому стані. А після одного вихідного дня змінювалися з іншою частиною і виїжджали на станцію. На ній на обвідному каналі був понтонний міст, також обслуговували міст, під'їзди до нього, виконували якісь разові роботи", — розповів чоловік.

Ліквідатор назвав конкретні цифри доз радіації: значення, які показував дозиметр, просто перебуваючи на повітрі, досягали чотирьох рентген на годину, в той час як "на конкретних предметах і більше 100 зашкалювало".

Хіряк зазначив, що під час ліквідації наслідків аварії він отримав опік гортані і велику пухлину, також зараз, "як всі чорнобильці", він знаходиться на пенсії.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британська сценаристка Карла Марі Світ обурилася тим фактом, що в серіалі "Чорнобиль" від HBO немає темношкірих акторів. Фанати бурхливо відреагували на її слова. Потім расистський скандал отримав несподіване продовження: серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС був темношкірий чоловік.

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