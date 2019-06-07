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Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ: що про нього відомо

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Темношкірий ліквідатор Чорнобиля Ігор Хіряк вже дав кілька інтерв'ю після расистського скандалу з однойменним серіалом і розповів, як потрапив на ЧАЕС і що саме там робив.

Як відомо, британська актриса і сценарист Карла Мері розкритикувала серіал через відсутність темношкірих акторів. Інші користувачі агресивно сприйняли це, мовляв, там їх бути і не повинно. Але, як виявилося, в ліквідації таки взяв участь чорношкірий чоловік — Ігор Хіряк. Він розповів "Комсомольській правді", що його призвали в армію з Вологодської області в Київ (щоб подивитися фото — доскольте новину до кінця).

Як зазначив Хіряк, під час аварії на ЧАЕС він служив у військовій частині 75110, а в 210-у понтонно-мостову бригаду потрапив у 1985 році за призовом. Разом з іншими солдатами будував понтонний міст через річку Прип'ять для евакуації жителів.

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Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

kp.ru

Хіряк зізнався, що до того, як утворився скандал, він не бачив серіал, а вже потім подивився кілька епізодів.

"Що стосується критики з приводу того, що в серіалі немає темношкірих, можу сказати одне: це особиста справа режисера. У мене до нього ніяких претензій немає", — прокоментував ліквідатор.

Чоловік додав, що не знає походження кольору своєї шкіри: він, як і його батько, народився в Харкові, а мати — уродженка Білозерська. За словами Хіряка, в Череповець сім'я переїхала, коли йому було два роки.

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

kp.ru

Всього в районі Прип'яті провів рік з перервами, розповів ліквідатор. "Перший заїзд туди був на 2,5 місяці, — згадав чоловік. — А потім їздив туди тільки по вихідним з керівником протягом року, поки не скінчилася служба. Зараз важко сказати, чи вплинула радіація на моє здоров'я".

За словами Хіряка, спочатку в молодості його заганяли по лікарях, адже був слабкий імунітет.

За ліквідацію аварії, додав чоловік, він нагороджений Знаком "Учасника ліквідації наслідків аварії ЧАЕС", грамотою МНС і нагородою за заслуги перед Вітчизною 2 ступеня.

Як зазначив ліквідатор, зараз він живе в Череповці, працює водієм на заводі і має сім'ю: дружину і сина.

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

kp.ru

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

kp.ru

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

Чорношкірий ліквідатор Чорнобиля став зіркою ЗМІ

kp.ru

Також Хіряк розповів "Звезде" про роботу, яку тоді виконував: за його словами, тиждень за тижнем чергувалися зміни безпосередньо на мосту через річку і на постраждалій станції.

"Забезпечували прохід кораблів, підтримували міст в робочому стані. А після одного вихідного дня змінювалися з іншою частиною і виїжджали на станцію. На ній на обвідному каналі був понтонний міст, також обслуговували міст, під'їзди до нього, виконували якісь разові роботи", — розповів чоловік.

Ліквідатор назвав конкретні цифри доз радіації: значення, які показував дозиметр, просто перебуваючи на повітрі, досягали чотирьох рентген на годину, в той час як "на конкретних предметах і більше 100 зашкалювало".

Хіряк зазначив, що під час ліквідації наслідків аварії він отримав опік гортані і велику пухлину, також зараз, "як всі чорнобильці", він знаходиться на пенсії.

Як раніше писав OBOZREVATEL, британська сценаристка Карла Марі Світ обурилася тим фактом, що в серіалі "Чорнобиль" від HBO немає темношкірих акторів. Фанати бурхливо відреагували на її слова. Потім расистський скандал отримав несподіване продовження: серед ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС був темношкірий чоловік.

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Місце
УкраїнаЧорнобиль
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