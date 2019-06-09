"Чорнобиль" від HBO: Горбачов виправдався за смерть Легасова

Останній генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов спростував свою причетність до того, що герой серіалу "Чорнобиль", розслідувач катастрофи на АЕС, академік Валерій Легасов не був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці, після чого покінчив життя самогубством.

Про це він заявив радіостанції "Говорить Москва". "Я не давав [вказівок]. А крім мене хто дасть? Це вигадки", — сказав він.

Також Горбачов повідомив, що перебуває на лікуванні, тому не встиг подивитися серіал. "По простих причин – в лікарні весь час. Обіцяли мені організувати перегляд в лікарні. Поки немає [не виходить]", — розповів він.

Михайло Горбачов Radarmedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий пропагандистського російського телеканалу Станіслав Натанзон пообіцяв вибачитися за брехню в ефірі про те, що Валерій Легасов публічно критикував атомну галузь СРСР.

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