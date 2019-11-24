Дружина пожежного з Чорнобильської АЕС Людмила Ігнатенко дала перше інтерв'ю після виходу гучного серіалу "Чорнобиль" від HBO.

Її чоловік одним із перших приїхав гасити пожежу на місці аварії. Жінка зізналася ВВС, що їй довелося виїхати з Києва через підвищену увагу журналістів після серіалу (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Коли я дізналася, що це буде фільм про мене, мені було і прикро, і неприємно. Чому не запитати мене, не поговорити зі мною, не підготувати мене як людину? Що так і так, "ми знімаємо фільм про тебе і твого чоловіка", – сказала вона.

Людмила Ігнатенко і її героїня в серіалі spletnik.ru

Вона також стверджує, що не давала HBO письмової згоди на екранізацію своєї історії.

"Почалися атаки на квартиру. І до такої міри дійшло, що журналісти підставляли ногу в двері й записували інтерв'ю. Але про що говорити, якщо я про фільм нічого не знала? Я дізналася з реклами...

Я була настільки розбита і вбита. У мене не було вільної секунди, були дзвінки за дзвінками. Через те, що мене позбавили спокою, мені довелося з'їхати зі своєї квартири в Києві", – зізналася вона.

Два роки тому їй зателефонувала представниця HBO і попросила стати консультантом у створенні фільму про Чорнобиль. Жінка не стала відмовлятися.

Ігнатенко кілька разів дзвонили з HBO і питали про певні деталі. На цьому її участь у розробці фільму завершилося. Про свою ключову роль у картині українка дізналася з реклами, вже тоді, коли фільм був знятий.

"Мені настільки важко було дивитися, мені настільки боляче було. І ця брехня в фільмі. Дуже багато кадрів помилкових. Показали, що Вася кричить. Але він у мене був настільки терплячим, спокійним і врівноваженим. У нього не було істерики", – прокоментувала Ігнатенко після перегляду серіалу.

Вона також розповіла, як прощалася з чоловіком: "Прощання абсолютно ніякого не було. Нас возили в автобусі з труною дві години. Каталися по кільцю".

У жовтні 1986 року Людмилу попередили з МВС, що до неї прийдуть дипломати з п'яти країн і будуть пропонувати виїхати, надати там житло, роботу і лікування. Від неї вимагали відповісти, що все добре і вона нікуди виїжджати не хоче. Так вона і зробила.

"Це були Канада, Америка, Німеччина. Але я не погодилася, тому що мене попередили", – сказала Людмила.

Після трагедії Ігнатенко втратила дитину. Через чотири роки після викидня вона зважилася знову спробувати стати матір'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша серія серіалу "Чорнобиль" вийшла 6 травня 2019. Далі епізоди виходили щопонеділка. Всього в серіалі було 5 серій.

Вихід четвертої серії спровокував ряд скандалів, зокрема, в Росії сказилися через правду HBO про Голодомор в "Чорнобилі".

Також картину визнали "фільм про порятунок шкур, а не душ" і викрили в численних кіноляпах і брехні.

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