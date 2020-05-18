"Чорний ворон": в Україні відбулася гучна прем'єра. Усі деталі

17 травня на "1+1" відбулася телепрем'єра історичної драми "Чорний ворон", створеної за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

Фільм розповідає історію життя отамана Івана Чорноуса, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Режисером картини став Тарас Ткаченко. OBOZREVATEL розповідає читачам, чому варто подивитися фільм "Чорний ворон".

Фільм "Чорний ворон" tsn.ua

Так, картина розповідає про одну з найтрагічніших сторінок в історії України. В основі роману лежить історія боротьби українських повстанців проти радянської влади в 1920-х роках.

Фільм "Чорний ворон" Facebook @ Чорний ворон

Фільм "Чорний ворон" багатий акторським складом. Так, одну з головних ролей у картині грає популярний український актор Павло Москаль. Роль Івана Чорноуса виконує актор Тарас Цимбалюк, а роль ворожки Явдохи – Наталя Сумська.

Фільм "Чорний ворон" tsn.ua

У кадрі актори дивують і своїм вбранням: спеціально для зйомок було розроблено понад 400 образів. Костюми були спеціально відшиті й прикрашені автентичними деталями з антикварних ярмарків. Майже все вбрання було створено з нуля.

Фільм "Чорний ворон" vycherpno.ck.ua

Фільм "Чорний ворон" tsn.ua

Саундтреком до історичній драми стала пісня "Веселі, брате, часи настали..." Святослава Вакарчука. Крім того, композитором інших тем фільму став клавішник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч. Відомо, що для деяких сцен він сам грав на гітарі та фортепіано.

Фільм "Чорний ворон" galychyna.if.ua

Крім того, цікава деталь: закадровий текст у картині читає сам автор роману, український письменник Василь Шкляр.

Василь Шкляр tsn.ua

Подивитися фільм онлайн можна на офіційному сайті каналу "1+1".

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