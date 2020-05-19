"Чорний ворон": де дивитися фільм онлайн

Анна Міхно Кіно 08:19, 19.05.2020

17 травня на телеканалі "1+1" відбулася телепрем'єра історичної драми "Чорний ворон". Фільм створений за мотивами однойменного роману Василя Шкляра.

Про що сюжет і де дивитися фільм "Чорний ворон" онлайн, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Фільм "Чорний ворон"
1plus1.ua

Про що фільм "Чорний ворон"

Картина розповідає про одну з найтрагічніших сторінок в історії України. В основі роману лежить історія боротьби українських повстанців проти радянської влади в 1920-х роках.

Сюжет описує історію життя й любові отамана Івана Чорноуса на прізвисько Ворон, який стає учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Заради незалежності рідної землі, волі, майбутнього України та своєї сім'ї він сміливо жертвує спокоєм і сімейним затишком.

Фільм "Чорний ворон"
expres.online
Фільм "Чорний ворон"
1plus1.ua
Фільм "Чорний ворон"
1plus1.ua

"Чорний ворон": де дивитися фільм онлайн

В український прокат картина вийшла 5 грудня 2019 року. А ось телепрем'єра фільму відбулася 17 травня 2020 року на телеканалі "1+1".

Подивитися фільм "Чорний ворон" онлайн можна на офіційному сайті "1+1" за цим посиланням.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, турецький серіал "Вітер кохання" підкорив українців: де дивитися всі серії онлайн.

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