"Чорна вдова" Marvel: коли вийде, трейлер, де дивитися онлайн

Наташа Романофф, відома як Чорна вдова, займає одну з ключових ролей в кінематографічному всесвіті Marvel.

І ось, нарешті, здійснилося! Представники студії Marvel оголосили, що фільм "Чорна вдова" не тільки буде, але і вже активно знімається.

Коли ж чекати прем'єри фільму "Чорна вдова"? Які актори виконають головні ролі і чи зустрінуться глядачам знайомі обличчя? А, найголовніше, яким же буде сюжет в основі?

Коли вийде фільм "Чорна вдова" 2020?

Орієнтовна дата виходу фільму – 1 травня 2020 року, проте творці залишають за собою право змінити її в силу тих чи інших обставин.

Зйомки, проте, почалися в кінці травні 2019 року, в далекій Норвегії. Ймовірно, на глядачів чекають приголомшливі види природи. На Comic-Con в Сан-Дієго представники фільму показали деякі ексклюзивні матеріали зі зйомок, яких, на жаль, годі й шукати у вільному доступі. За словами знімальної групи, зйомки фільму "Чорна вдова" триватимуть до вересня 2019 року.

Про що буде фільм "Чорна вдова" 2020?

Творці ревно охороняють інформацію про сюжет майбутнього фільму, тому шанувальникам залишається задовольнятися власними теоріями, доводами логіки і, звичайно ж, коміксами про персонажа Наташу Романофф. Швидше за все, сценарій був написаний як окрема історія, проте загальну картину вловити цілком можна.

Для початку варто зробити найпростіший висновок: фільм "Чорна вдова" буде своєрідним флешбеком, тому що в останній частині "Месників" Наташа Романофф пожертвувала собою заради порятунку своїх друзів і всього людства. Навряд чи ця видовищна і важлива смерть буде проігнорована.

Швидше за все, шанувальники, нарешті таки, дізнаються, що ж сталося в Будапешті. Це питання багатьом не давало спокою протягом всієї лінійки "Месників". Теорію про Будапешті так само підтверджує те, що в сюжеті будуть задіяні Олена Бєлова і Меліна Востокофф, відома як Залізна діва, російські шпигунки, що проходили точно таку ж підготовку, як і Наташа.

Фільм напевно буде грунтуватися протистоянні Чорної вдови, яка переметнулася на бік Сполучених Штатів Америки, і Олени Бєлової, що залишилася відданою Росії.

З канону попереднього фільму стало ясно, що Наташа Романофф перекинулася до американців не просто так, а через зв'язок з Клінтом Бартоном, більш відомим як Соколине око, але про участь актора Джеремі Реннера, який виконував цю роль в кіновсесвіті, поки що нічого невідомо . Цілком можливо, що глядачів чекає великий сюрприз.

Де дивитися фільм "Чорна вдова"?

Цей фільм безумовно гідний походу в кінотеатр. "Чорна вдова" обіцяє бути, в першу чергу, видовищною, а блокбастери відмінно виглядають на великих екранах. До того ж, супергеройські фільми Marvel зазвичай дуже нескоро з'являються у вільному доступі після прем'єри.

Хто знімає фільм "Чорна вдова"?

На пост режисера сольного фільму про Чорну вдову претендували багато американських режисерів, в числі яких досить відомі Джосс Уідон ( "Месники" і "Месники: Ера Альтрон") і Ніл Маршалл ( "Судний день"). Але і тому, й іншому відмовили, тому що було вирішено шукати режисера-жінку.

У списку претенденток було шістдесят п'ять імен, в результаті режисерське крісло дісталося Кейт Шортланд, яка вже проявила себе через роботу над фільмами "Ерудиція" і "Берлінський синдром". Важливо відзначити, що режисера затвердили тільки після особистої зустрічі з беззмінною виконавицею Наташі Романофф, актрисою Скарлетт Йоханссон.

Над сценарієм працювала Жаклін Шеффер, згодом правки вносив Нед Бенсон. Обидва фахівці поки що не можуть похвалитися видатними роботами у великому кіно, але, цілком ймовірно, "Чорна вдова" стане для них проривом в кар'єрі.

Виконавчий продюсер - Кевін Файг, який по праву вважається творцем кінематографічного всесвіту Marvel. Він працював абсолютно над усіма фільмами, що входять в нього.

Трейлер фільму "Чорна вдова"

Офіційного трейлера поки що немає, тому подивіться талановитий фанатський відеоролик про "Чорну вдову":

Акторський склад

Головну роль виконує актриса Скарлетт Йоханссон, яка вже багато років грає Наташу Романофф (Чорну вдову) на великому екрані в рамках кіновсесвіту Марвел. У перший раз вона приміряла цей образ для фільму "Залізна людина 2", що вийшов в 2008 році.

Також відомо, що у фільмі знімаються Девід Харбор (Олексій "Червоний Страж" Шостаков"), Рейчел Вайс (Меліна Востокофф), Флоренс П'ю (Олена Бєлова), О. Т. Фангбенлі (Мейсон) і Рей Уїнстон, роль якого невідома. Ймовірно , до касту приєднається хтось ще.

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