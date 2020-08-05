Чому в СРСР забороняли показ "Зоряних воєн": з'ясувалася причина

Фільм "Зоряні війни: епізод IV – Нова надія", який так полюбили глядачі в усьому світі, цензура Радянського Союзу охрестила "буржуазним" і "антирадянським".

Тому знаменита трилогія Джорджа Лукаса в СРСР вийшла із запізненням на цілих 13 років. Про те, чому так трапилося і навіщо на афішах фільму тоді малювали ковбоїв, пише "Рамблер".

Зазначимо, що вказаний епізод "Зоряних воєн" весь світ побачив у 1977 році, проте в Радянському Союзі його офіційна прем'єра відбулася лише в 1990-му. А все тому, що в образі Імперії, з якою воюють повстанці у картині Лукаса, критики побачили натяк на СРСР.

Кіноафіша про показ "Зоряних воєн" у СРСР, 1990 (dtf.ru)

І не дивно, адже в той час у розпалі саме йшла "холодна війна" між радянськими країнами і Заходом. Так, творців фільму звинувачували в тому, що вони зняли справжній "кіножах", покликаний тільки "переконати американського глядача, котрий виходить із кінотеатру, що реальність не така вже й погана".

Критики в СРСР назвали фільм "кіножахом" (mirf.ru)

"Водночас навряд чи хтось із радянських критиків-викривачів "Зоряних воєн" бачив сам фільм. Дуже вже дивно виглядали описи деталей картини, які абсолютно не відповідали тому, що насправді було показано на екрані. Зрозуміло, всі ці розгромні статті лише підігріли інтерес радянських глядачів до фільму", – йдеться в матеріалі.

Фільм "Зоряні війни: епізод IV – Нова надія" у СРСР показали тільки в 1990 році (pikabu.ru)

У результаті декому вдалося побачити картину раніше, ніж її показали на великих екранах: адже на чорному ринку іноді з'являлися піратські копії фільму. Уже згодом, в 1988 році в рамках фестивалю американського кіно в двох столичних кінотеатрах показали "Зоряні війни: Епізод V – Імперія завдає удару у відповідь". І тільки в 90-му радянські глядачі змогли по-справжньому оцінити трилогію Джорджа Лукаса.

Афіша про показ "Зоряних воєн" на кіноекранах СРСР (pikabu.ru)

"Правда, очікування і реальність у цьому випадку не зовсім співпали. І винні в тому були перші афіші фільму. Художники, які працювали над зображеннями, не бачили картину, тому могли лише покладатися на своє чуття. На афішах красувалися ковбої, якіаякі бозна-як опинилися в космосі і стріляли з дивної зброї, а також зображувалися неймовірні інопланетні істоти", – підкреслюють автори публікації, пояснюючи цю дивину тим, що радянським художникам тоді пояснили, нібито цей фільм – космічний вестерн, дія якого відбувається в космосі.

Афіша про показ "Зоряних воєн" у СРСР (greekcomics.gr)

Як повідомляв OBOZREVATEL, за часів СРСР діяла жорстка цензура, яка зокрема поширювалася і на кінематограф, тому в Союзі заборонялося до перегляду багато фільмів – як західні, так і вітчизняні.