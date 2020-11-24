Чим особливий гардероб героїні серіалу "Хід королеви" Бет Гармон: названо найголовніші родзинки

Гардероб головної героїні популярного мінісеріалу "Хід королеви" Бет Гармон заслуговує окремої уваги, адже він має дуже лаконічний вигляд і може виступити наочним посібником з історії моди середини минулого століття.

Крім того, гардероб Бет допомагає краще пізнати її, пише "Harper's Bazaar".

Вона уважно стежить за модою

На початку 60-х Бет Гармон носить приталені сукні з пишними спідницями в дусі New Look – саме так тоді одягалися американки.

Знамениті А-подібні силуети і довжина міні в дусі П'єра Карлена і Андре Куррежа ввійдуть у моду лише ближче до середини декади – тоді ж, коли і з'являться в гардеробі головної героїні. Як і штани, які стали гендерно-нейтральними приблизно в 1966 році, коли Ів Сен-Лоран уперше випустив свій le smoking, а друга хвиля фемінізму почала набирати обертів.

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Її стиль еволюціонує разом із нею

Бет Гармон вривається в світ шахових змагань і відкриває для себе моду початку 60-х з її підкреслено жіночними силуетами. Носити штани-капрі, короткі сукні й пальто-трапеції їй доводиться не лише через бажання відповідати духу часу, але й через стрімке особистісне зростання.

У кожному використаному образі насправді "зашито" приховані знаки й символи. Наприклад, клітка як повторюваний патерн. Загалом Аня Тейлор-Джой з'являється на екрані в картатому одязі цілих 17 разів. А цей малюнок покликаний повторювати шахову дошку.

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги "Harper's Bazaar"

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім мінісеріалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.