Чим особливий гардероб героїні серіалу "Хід королеви" Бет Гармон: названо найголовніші родзинки
Гардероб головної героїні популярного мінісеріалу "Хід королеви" Бет Гармон заслуговує окремої уваги, адже він має дуже лаконічний вигляд і може виступити наочним посібником з історії моди середини минулого століття.
Крім того, гардероб Бет допомагає краще пізнати її, пише "Harper's Bazaar".
Вона уважно стежить за модою
На початку 60-х Бет Гармон носить приталені сукні з пишними спідницями в дусі New Look – саме так тоді одягалися американки.
Знамениті А-подібні силуети і довжина міні в дусі П'єра Карлена і Андре Куррежа ввійдуть у моду лише ближче до середини декади – тоді ж, коли і з'являться в гардеробі головної героїні. Як і штани, які стали гендерно-нейтральними приблизно в 1966 році, коли Ів Сен-Лоран уперше випустив свій le smoking, а друга хвиля фемінізму почала набирати обертів.
Її стиль еволюціонує разом із нею
Бет Гармон вривається в світ шахових змагань і відкриває для себе моду початку 60-х з її підкреслено жіночними силуетами. Носити штани-капрі, короткі сукні й пальто-трапеції їй доводиться не лише через бажання відповідати духу часу, але й через стрімке особистісне зростання.
У кожному використаному образі насправді "зашито" приховані знаки й символи. Наприклад, клітка як повторюваний патерн. Загалом Аня Тейлор-Джой з'являється на екрані в картатому одязі цілих 17 разів. А цей малюнок покликаний повторювати шахову дошку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім мінісеріалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.