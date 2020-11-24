Чим особливий гардероб героїні серіалу "Хід королеви" Бет Хармон: названо найголовніші родзинки

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
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Чим особливий гардероб героїні серіалу 'Хід королеви' Бет Хармон: названо найголовніші родзинки

Гардероб головної героїні популярного міні-серіалу "Хід королеви" Бет Хармон заслуговує окремої уваги. Адже він виглядає дуже лаконічно і може виступити наочним посібником з історії моди середини минулого століття.

Крім того, гардероб Бет допомагає краще пізнати її, пише "Harper's Bazaar".

Вона уважно стежить за модою

На початку 60-х Бет Хармон носить приталені сукні з пишними спідницями в дусі New Look – саме так в той час виглядали американки.

Знамениті А-подібні силуети і довжина міні в дусі П'єра Карлена і Андре Куррежа увійдуть в моду лише ближче до середини декади – тоді ж, коли і з'являться в гардеробі головної героїні. Як і штани, які стали гендерно-нейтральними приблизно в 1966 році, коли Ів Сен-Лоран вперше випустив свій le smoking, а друга хвиля фемінізму почала набирати обертів.

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Її стиль еволюціонує разом з нею

Бет Хармон вривається в світ шахових змагань і відкриває для себе моду початку 60-х з її підкреслено жіночними силуетами. Носити штани-капрі, короткі сукні і пальто-трапеції їй доводиться не лише через бажання відповідати духу часу, але і через стрімке особистісне зростання.

У кожному використаному образі насправді "зашиті" приховані знаки і символи. Наприклад, клітка як повторюваний патерн. Загалом Аня Тейлор-Джой з'являється на екрані в клітчастому одязі цілих 17 разів. А цей малюнок покликаний повторювати шахову дошку.

Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги
Гардероб головної героїні серіалу "Хід королеви" заслуговує окремої уваги

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім міні-серіалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.

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