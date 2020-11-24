Чим особливий гардероб героїні серіалу 'Хід королеви' Бет Хармон: названо найголовніші родзинки

Гардероб головної героїні популярного міні-серіалу "Хід королеви" Бет Хармон заслуговує окремої уваги. Адже він виглядає дуже лаконічно і може виступити наочним посібником з історії моди середини минулого століття.

Крім того, гардероб Бет допомагає краще пізнати її, пише "Harper's Bazaar".

На початку 60-х Бет Хармон носить приталені сукні з пишними спідницями в дусі New Look – саме так в той час виглядали американки.

Знамениті А-подібні силуети і довжина міні в дусі П'єра Карлена і Андре Куррежа увійдуть в моду лише ближче до середини декади – тоді ж, коли і з'являться в гардеробі головної героїні. Як і штани, які стали гендерно-нейтральними приблизно в 1966 році, коли Ів Сен-Лоран вперше випустив свій le smoking, а друга хвиля фемінізму почала набирати обертів.

Бет Хармон вривається в світ шахових змагань і відкриває для себе моду початку 60-х з її підкреслено жіночними силуетами. Носити штани-капрі, короткі сукні і пальто-трапеції їй доводиться не лише через бажання відповідати духу часу, але і через стрімке особистісне зростання.

У кожному використаному образі насправді "зашиті" приховані знаки і символи. Наприклад, клітка як повторюваний патерн. Загалом Аня Тейлор-Джой з'являється на екрані в клітчастому одязі цілих 17 разів. А цей малюнок покликаний повторювати шахову дошку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім міні-серіалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.