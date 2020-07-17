Чим лякали дітей в СРСР: названо 3 моторошних мультфільми

Попри дуже поширену думку про те, які прекрасні були в СРСР мультфільми – нерідко радянські аніматори знімали дуже моторошні й зовсім не дитячі картини.

Про чотири найстрашніші радянські мультики, які лякали дітей, пише видання "Рамблер".

"Великий Тилль", 1980 рік

Мультфільм розповідає народний переказ про богатиря-велетня Великого Тилля. Він займався землеробством і допомагав своєму народу. У Великого Тилля була кохана Пірет і найлютіший ворог – Нечистий. Одного разу на острові, де він жив, почалася війна, в якій Тилль втратив спочатку кохану, а потім і своє життя. Після смерті Тилль перетворився в скелю.

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"Халіф-лелека", 1981 рік

У мультфільмі "Халіф-лелека" розповідається всемогутнього халіфа, який розчарувався в житті. Одного разу, в його руки потрапляє чарівний порошок, вдихнувши який можна перетворитися в будь-яку тварину. Але є одне правило: ні в якому разі не можна сміятися. Якщо людина, що використовує порошок, почне сміятися – вона забуде чарівне слово "мутабор" і назавжди залишиться твариною.

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"Безкриле гусеня", 1987 рік

Мультфільм створений режисеркою Оксаною Черкасовою за мотивами чукотської казки. Цю історію розповідає ворон Кутх. Безкриле гусеня, яке втратило маму, бродило по світу, поки одного разу його не відправили під землю, де його оточили чудовиська.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів про 8 фільмів, які були заборонені в СРСР.