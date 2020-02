Чи варто йти в кіно на фільм "Хижі Пташки (та фантастична Харлі Квін)", відгуки та трейлер

У четвер, 6 лютого, в прокат вийшов новий супергеройський фільм з всесвіту DC Comics "Хижі Пташки (та фантастична Харлі Квін)".

В оригіналі фільм називається Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Відзначається, що фільм триває 108 хвилин і є першою частиною трилогії про Харлі Квін, потім випустять ще стрічку "Сирени Готема". Події розвиваються після фільму "Загін самогубців".

За сюжетом Харлі розійшлася з Джокером і разом з бандою дівчат-супергероїнь захищає від Чорної Маски юну Кассандру Кейн.

Дивіться трейлери до фільму російською та українською мовами:

Варто зауважити, що відгуки про фільм досить неоднозначні. Rotten Tomatoes оцінив його на 7.05/10, Metacritic - на 60/100, Кинопоиск - 6,4/10.

Багато хто обурений тим, як Харлі Квін змінилася після розставання з Джокером, і що дівчата у фільмі більше не носять надмірно відвертих нарядів.

