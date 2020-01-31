Чи варто йти на фільм "Наші котики" в кіно, відгуки і трейлер

У четвер, 30 січня, в українських кінотеатрах презентували неполіткоректну комедію під назвою "Наші котики".

Повна назва фільму "Наші котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої АТО з тимчасовими елементами воєнного стану".

Відзначається, що над комедією працював Володимир Тихий, він же виступив і як продюсер разом з Уляною Супрун, Степаном Бандерою та іншими.

За сюжетом події розвиваються в самому початку військової агресії Росії проти України в 2014 році навколо трьох військових на чергуванні в самій "глухий" позиції фронту.

В рамках роботи над проектом використали реальні історії українських військовослужбовців. Незабаром вийде ще й однойменна книга.

Дивіться трейлер до фільму:

Цікаво, що головному герою через "Наших котиків" відмовили в двох ролях в серіалах, які планувалося показувати в Росії. Також пропагандисти поширювали фейк, що продюсером виступає Марина Порошенко.

Варто зауважити, що кіно тільки вийшло в прокат, тому про нього поки мало відгуків. Але перші опитування оцінюють стрічку в близько 8 балів з 10-ти.

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