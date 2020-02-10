"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео

У мережі з'явився тизер російського фільму "Чорнобиль: Безодня" про катастрофу на Чорнобильській АЕС режисером якого виступив популярний в РФ актор Данило Козловський.

Так, ролик був опублікований на YouTube-каналі кінокомпанії.

Кадр з фільму "Чорнобиль: Безодня" in-rating.ru

"Це перший масштабний російський фільм, що розповідає про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і людей, яким ціною свого життя вдалося запобігти глобальній катастрофі і перетворенню більшої частини європейського континенту в гігантську зону відчуження і нежилу пустелю", – йдеться в повідомленні до тизера.

Примітно, що ролик викликав бурхливі обговорення в коментарях. Більшість користувачів в пух і прах розкритикували тизер:

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