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10 лютого • оновлено в 18:58
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"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео

3.7т
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У мережі з'явився тизер російського фільму "Чорнобиль: Безодня" про катастрофу на Чорнобильській АЕС режисером якого виступив популярний в РФ актор Данило Козловський.

Так, ролик був опублікований на YouTube-каналі кінокомпанії.

Кадр з фільму "Чорнобиль: Безодня"

Кадр з фільму "Чорнобиль: Безодня"

in-rating.ru

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"Це перший масштабний російський фільм, що розповідає про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і людей, яким ціною свого життя вдалося запобігти глобальній катастрофі і перетворенню більшої частини європейського континенту в гігантську зону відчуження і нежилу пустелю",йдеться в повідомленні до тизера.

Примітно, що ролик викликав бурхливі обговорення в коментарях. Більшість користувачів в пух і прах розкритикували тизер:

"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео
"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео
"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео
"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео
"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео
"Черговий провал. Ганьба!" У мережі розгромили тизер російського фільму про Чорнобиль. Відео

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Автор
Анна Міхно
Особа
Данила Козловський
Місце
Росія
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7
Коментарі
24
35
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
13
Треш
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hunt andres
hunt andres
А чего можно ожидать от русланов из ка клосети)))). Тьфу на вас. У вас за тридцать лет незалежности ни одного приличного фильма не снято. В отличие от России.
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2
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Высер свинорусов, НВО сняло нормальный фильм, а свинорусы хотят рассказать очередную лож..пхаххаха
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Х0хлы в комментариях заранее не согласны)))))
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4
2 из 4 ответов | показать все
Одесский Одессит
Одесский Одессит
Pyankovsky Alexey, слово русский и Россия, это как красная тряпка для быка) Россия - слово триггер, для кастрюль))))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, а у тебя бутылка в очке жмет, но тебе ж нравиться
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