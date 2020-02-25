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25 лютого • оновлено в 08:47
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Через коронавірус зупинили зйомки продовження культового голлівудського фільму

1.6т
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Зйомки голлівудського фільму "Місія нездійсненна 7", головну роль в якому грає Том Круз, призупинили через спалах коронавірусу в Італії.

Про це повідомив представник студії Paramount Pictures в інтерв'ю The Wrap.

Том Круз

Том Круз

Paramount

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Картина Крістофера МакКуоррі повинна вийти в прокат 23 липня 2021 року. З міркувань безпеки акторів і знімальної групи зйомки в Венеції призупинили. Поки невідомо чи вплине це на дату прем'єри.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, китайський кінорежисер Чан Кай, його сестра, батько і мати померли від коронавірусц. Сім'я 55-річного кінематографіста перебувала в місті Ухань.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Том Круз
Місце
Італія
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фил филька
фил филька
можно создать культовый санжарский фильм. пригласите самого известного в мире режиссера сенцова и фпирёт)))
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