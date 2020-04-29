Через коронавірус змінили правила премії "Оскар": як визначатимуть переможців

Американська кіноакадемія оголосила про деякі зміни в правилах премії "Оскар" у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Так, як повідомляється на офіційному сайті, брати участь у конкурсі вперше зможуть фільми, які показувалися тільки онлайн.

"Академія вірить, що немає кращого способу випробувати магію кіно, ніж побачити фільм в кінотеатрі. Проте трагічна пандемія COVID-19 обумовлює необхідність введення тимчасового виключення з наших правил відбору нагород. Академія підтримує наших членів і колег в цей період невизначеності. Ми усвідомлюємо важливість того, щоб їх роботу побачили, особливо зараз, коли глядачі цінують фільми більше, ніж будь-коли", – йдеться в заяві.

allo.ua

Так, відомо, що раніше фільми, які претендують на "Оскар", потрібно було показувати в одному з комерційних кінотеатрів Лос-Анджелеса три рази на день протягом тижня до кінця року, що передує премії. Однак через пандемію коронавірусу з 16 березня всі кінотеатри Лос-Анжелеса були закриті. Через це вихід багатьох картин скасували.

glavcom.ua

Також повідомляється, що автори картин повинні надати членам кіноакадемії їх копії для перегляду на спеціальному захищеному сайті протягом 60 днів з дня виходу фільмів онлайн. При цьому стрічки повинні відповідати всім іншим критеріям, необхідним для висунення на "Оскар". Нове правило діє тільки для номінантів 93-й церемонії.

bestin.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися в період з 12 по 23 травня на Лазурному березі Франції, скасували через коронавірус.

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