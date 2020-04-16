Чарлі Чаплін народився 131 рік тому: красуня-онучка легендарного коміка теж стала відомою актрисою
Рівно 131 рік тому, 16 квітня 1889 року народився легендарний актор Чарлі Чаплін. Він був класиком ери німого кіно, тричі нагородженим премією "Оскар".
Крім того, Чаплін був визнаний одним з найкращих коміків в історії світового кіномистецтва. Примітно, що одна зі спадкоємиць актора, його 33-річна онучка Уна Чаплін, також стала відомою актрисою. Детальніше про неї та про те, як вона виглядає, розповість OBOZREVATEL.
Уна Кастілья Чаплін – відома іспанська актриса. Вона народилася 4 червня 1986 року в Мадриді. Її мати – донька Чарлі Чапліна, актриса Джеральдіна Чаплін; батько – кінематографіст Патрісіо Кастілья.
Уну назвали на честь її бабусі Уни О'Ніл – останньої дружини Чарльза Чапліна, дочки нобелівського лауреата з літератури Юджина О'Ніла.
У 2007 році Уна Чаплін закінчила Королівську академію драматичного мистецтва.
У 2007 році вона зіграла в епізоді серіалу "Привиди", а в 2014-му була номінована на премію "Гільдії кіноакторів США" в категорії "Найкращий акторський склад в драматичному серіалі" за роль у серіалі "Гра престолів".
Також Уна Чаплін знялася у фільмах "Дружба і ніякого сексу?", "У повітрі", "Чистилище", "Далека дорога", серіалах "Табу", "Чорне дзеркало" та інших.
У 2020 році має відбутися світова прем'єра фільму "Аватар – 2" за участю актриси.
Сьогодні струнка Уна Чаплін (її зріст – 170 см при вазі 52 кг) активно знімається у фотосесіях для світових друкованих видань, з'являється на кінопрем'єрах і виставках.
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