Чарлі Чаплін народився 131 рік тому: красуня-онучка легендарного коміка теж стала відомою актрисою

Аліна Мельник Кіно 06:22, 16.04.2020

Рівно 131 рік тому, 16 квітня 1889 року народився легендарний актор Чарлі Чаплін. Він був класиком ери німого кіно, тричі нагородженим премією "Оскар".

Крім того, Чаплін був визнаний одним з найкращих коміків в історії світового кіномистецтва. Примітно, що одна зі спадкоємиць актора, його 33-річна онучка Уна Чаплін, також стала відомою актрисою. Детальніше про неї та про те, як вона виглядає, розповість OBOZREVATEL.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
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Уна Кастілья Чаплін – відома іспанська актриса. Вона народилася 4 червня 1986 року в Мадриді. Її мати – донька Чарлі Чапліна, актриса Джеральдіна Чаплін; батько – кінематографіст Патрісіо Кастілья.

Уну назвали на честь її бабусі Уни О'Ніл – останньої дружини Чарльза Чапліна, дочки нобелівського лауреата з літератури Юджина О'Ніла.

У 2007 році Уна Чаплін закінчила Королівську академію драматичного мистецтва.

Уна Чаплін і її батьки
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У 2007 році вона зіграла в епізоді серіалу "Привиди", а в 2014-му була номінована на премію "Гільдії кіноакторів США" в категорії "Найкращий акторський склад в драматичному серіалі" за роль у серіалі "Гра престолів".

Також Уна Чаплін знялася у фільмах "Дружба і ніякого сексу?", "У повітрі", "Чистилище", "Далека дорога", серіалах "Табу", "Чорне дзеркало" та інших.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
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Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
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У 2020 році має відбутися світова прем'єра фільму "Аватар – 2" за участю актриси.

Сьогодні струнка Уна Чаплін (її зріст – 170 см при вазі 52 кг) активно знімається у фотосесіях для світових друкованих видань, з'являється на кінопрем'єрах і виставках.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
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Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
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Раніше OBOZREVATEL розповідав, як проходила перша церемонія "Оскар": провели за 15 хвилин, премію отримував Чаплін.

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