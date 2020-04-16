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16 квітня • оновлено в 07:11
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Чарлі Чаплін народився 131 рік тому: красуня-онучка легендарного коміка теж стала відомою актрисою

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Рівно 131 рік тому, 16 квітня 1889 року народився легендарний актор Чарлі Чаплін. Він був класиком ери німого кіно, тричі нагородженим премією "Оскар".

Крім того, Чаплін був визнаний одним з найкращих коміків в історії світового кіномистецтва. Примітно, що одна зі спадкоємиць актора, його 33-річна онучка Уна Чаплін, також стала відомою актрисою. Детальніше про неї та про те, як вона виглядає, розповість OBOZREVATEL.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

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Уна Кастілья Чаплін – відома іспанська актриса. Вона народилася 4 червня 1986 року в Мадриді. Її мати – донька Чарлі Чапліна, актриса Джеральдіна Чаплін; батько – кінематографіст Патрісіо Кастілья.

Уну назвали на честь її бабусі Уни О'Ніл – останньої дружини Чарльза Чапліна, дочки нобелівського лауреата з літератури Юджина О'Ніла.

У 2007 році Уна Чаплін закінчила Королівську академію драматичного мистецтва.

Уна Чаплін і її батьки

Уна Чаплін і її батьки

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У 2007 році вона зіграла в епізоді серіалу "Привиди", а в 2014-му була номінована на премію "Гільдії кіноакторів США" в категорії "Найкращий акторський склад в драматичному серіалі" за роль у серіалі "Гра престолів".

Також Уна Чаплін знялася у фільмах "Дружба і ніякого сексу?", "У повітрі", "Чистилище", "Далека дорога", серіалах "Табу", "Чорне дзеркало" та інших.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Pinterest

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Pinterest

У 2020 році має відбутися світова прем'єра фільму "Аватар – 2" за участю актриси.

Сьогодні струнка Уна Чаплін (її зріст – 170 см при вазі 52 кг) активно знімається у фотосесіях для світових друкованих видань, з'являється на кінопрем'єрах і виставках.

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Pinterest

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін

Pinterest

Got to spend some time with Elisa Avendaño, an incredible #Mapuche singer, activist and educator who has endless wisdom about plants , songs and stories, and who has a beautiful project in her #Ruca where she brings the community together to learn , share music , plant native trees, and discuss how they can move forward and defend themselves from Piñera's psychotic government and the unbridled capitalism that is destroying their land and people . She looks super serious but her love and tenderness and joy come from a deep place , and I'm so grateful she opened her home and heart to us to help me reconnect to that part of my ancestry . #Mapuzungun #ancestralwisdom #naturefirst #OneTribe #OnePlanet #Chiledesperto @aniwa #boafoundation #elders #native #originalpeople

Допіс, Поширення oonacc (@oonacc)

Ready to play. Photo credit: @steveshawphotos

Допіс, Поширення oonacc (@oonacc)

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як проходила перша церемонія "Оскар": провели за 15 хвилин, премію отримував Чаплін.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особа
Чарлі Чаплін
Місце
Іспанія
Теги
серіал Голливуд день народження люди шоу-бизнес шоу Історія актор актриса кіно
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Комментарии на сайте не модерированы
Соломонович Самсон
Соломонович Самсон
Шо вони шкіряться, їм шо, зуби жмуть?
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