Чарлі Чаплін народився 131 рік тому: красуня-онучка легендарного коміка теж стала відомою актрисою

Рівно 131 рік тому, 16 квітня 1889 року народився легендарний актор Чарлі Чаплін. Він був класиком ери німого кіно, тричі нагородженим премією "Оскар".
Крім того, Чаплін був визнаний одним з найкращих коміків в історії світового кіномистецтва. Примітно, що одна зі спадкоємиць актора, його 33-річна онучка Уна Чаплін, також стала відомою актрисою. Детальніше про неї та про те, як вона виглядає, розповість OBOZREVATEL.
Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
Уна Кастілья Чаплін – відома іспанська актриса. Вона народилася 4 червня 1986 року в Мадриді. Її мати – донька Чарлі Чапліна, актриса Джеральдіна Чаплін; батько – кінематографіст Патрісіо Кастілья.
Уну назвали на честь її бабусі Уни О'Ніл – останньої дружини Чарльза Чапліна, дочки нобелівського лауреата з літератури Юджина О'Ніла.
У 2007 році Уна Чаплін закінчила Королівську академію драматичного мистецтва.
Уна Чаплін і її батьки
У 2007 році вона зіграла в епізоді серіалу "Привиди", а в 2014-му була номінована на премію "Гільдії кіноакторів США" в категорії "Найкращий акторський склад в драматичному серіалі" за роль у серіалі "Гра престолів".
Також Уна Чаплін знялася у фільмах "Дружба і ніякого сексу?", "У повітрі", "Чистилище", "Далека дорога", серіалах "Табу", "Чорне дзеркало" та інших.
Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
У 2020 році має відбутися світова прем'єра фільму "Аватар – 2" за участю актриси.
Сьогодні струнка Уна Чаплін (її зріст – 170 см при вазі 52 кг) активно знімається у фотосесіях для світових друкованих видань, з'являється на кінопрем'єрах і виставках.
Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
Онучка Чарлі Чапліна Уна Чаплін
Got to spend some time with Elisa Avendaño, an incredible #Mapuche singer, activist and educator who has endless wisdom about plants , songs and stories, and who has a beautiful project in her #Ruca where she brings the community together to learn , share music , plant native trees, and discuss how they can move forward and defend themselves from Piñera's psychotic government and the unbridled capitalism that is destroying their land and people . She looks super serious but her love and tenderness and joy come from a deep place , and I'm so grateful she opened her home and heart to us to help me reconnect to that part of my ancestry . #Mapuzungun #ancestralwisdom #naturefirst #OneTribe #OnePlanet #Chiledesperto @aniwa #boafoundation #elders #native #originalpeople
Gracias @S_moda por tener tantas mujeres tan hermosas y brillantes esmerándose , y por creer en nuestra peli #TierraFirme. Gracias @francescarinciari por la #modaSostenible de @cindyfigueroa_official, que siempre tiene delicias, a @mariacleleal por esta camisa reciclada flipante, y gracias @paulasoroa por todo tu arte, ya las pedazo de genias de @antarticaestudio, pues, por ser genias. Así da gusto! A demás, me veo así, y pienso "Tremenda yegua !!". Jejeje. @tierraFirmepeli se estrena en España 24 de Noviembre. # anchor & hope #greencarpet #ecofashion
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