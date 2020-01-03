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3 січня • оновлено в 16:51
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"Даватимуть п'ятнаху за екстремізм?" У мережі розігнали "зраду" через мультик "Король віслюк"

2.1т
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У мережі розгорівся скандал через мультик "Король віслюк", який зняли з прокату в українських кінотеатрах. Так, багато користувачів мережі заявили, що стрічку перестали показувати через президента України Володимира Зеленського, з якого нібито жартують у мультику.

З'ясувалося, що "Король віслюк" зняли з прокату за два тижні через його непопулярність.

"Король віслюк"

"Король віслюк"

Кадр з мультика

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Головний герой картини – віслюк Мангу повірив у власне покликання і захотів стати президентом. Під час виборів у своїй країні він отримав шалену народну прихильність і став главою держави. Жителі називають віслюка "народним кандидатом" і сліпо вірять його обіцянкам.

В мережі почали порівнювати головного героя мультика і Володимира Зеленського. Саме це вважають причиною зняття фільму з прокату.

"А тим, хто встиг подивитися, даватимуть п'ятнаху за екстремізм, як давали за шини в багажнику у 2014?", написав користувач мережі Ярослав Білик.

"Даватимуть п'ятнаху за екстремізм?" У мережі розігнали "зраду" через мультик "Король віслюк"

"Оце ти повівся на хр*нь. Два тижні свої відкрутив і вийшов, як будь-який інший не ААА-тайтл", зазначив інший користувач.

"Даватимуть п'ятнаху за екстремізм?" У мережі розігнали "зраду" через мультик "Король віслюк"

Як раніше писав OBOZREVATEL, найгіршим фільмом 2019 року визнали мультфільм "Вартові Арктики" Аарона Вудлі. На думку критиків, стрічка провалилася через поганий склад акторів озвучування, яких навряд чи знає цільова аудиторія.

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Автор
Марія Дідик
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Супер. И главное как похоже. ЗЕдент,богдан,аваков и прочая х.рень из ЗЕбилоидов. Шаурмы только не хватает
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семенов Александр
семенов Александр
При Порошенке такого нэ було!!!! Тогда вообще был Король-Свин!!!
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
семенов Александр, одноклеточное. Да куда Украине императору-уйлу, не так ли, амеба?
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