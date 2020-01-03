"Даватимуть п'ятнаху за екстремізм?" У мережі розігнали "зраду" через мультик "Король віслюк"

У мережі розгорівся скандал через мультик "Король віслюк", який зняли з прокату в українських кінотеатрах. Так, багато користувачів мережі заявили, що стрічку перестали показувати через президента України Володимира Зеленського, з якого нібито жартують у мультику.

З'ясувалося, що "Король віслюк" зняли з прокату за два тижні через його непопулярність.

"Король віслюк" Кадр з мультика

Головний герой картини – віслюк Мангу повірив у власне покликання і захотів стати президентом. Під час виборів у своїй країні він отримав шалену народну прихильність і став главою держави. Жителі називають віслюка "народним кандидатом" і сліпо вірять його обіцянкам.

В мережі почали порівнювати головного героя мультика і Володимира Зеленського. Саме це вважають причиною зняття фільму з прокату.

"А тим, хто встиг подивитися, даватимуть п'ятнаху за екстремізм, як давали за шини в багажнику у 2014?", – написав користувач мережі Ярослав Білик.

"Оце ти повівся на хр*нь. Два тижні свої відкрутив і вийшов, як будь-який інший не ААА-тайтл", – зазначив інший користувач.

Як раніше писав OBOZREVATEL, найгіршим фільмом 2019 року визнали мультфільм "Вартові Арктики" Аарона Вудлі. На думку критиків, стрічка провалилася через поганий склад акторів озвучування, яких навряд чи знає цільова аудиторія.

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