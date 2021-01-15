"Бріджертони": що відомо про гучний серіал і чи буде другий сезон

Мінісеріал "Бріджертони", який розповідає про впливове англійське сімейство, викликав ажіотаж у мережі. Стрічка вийшла 25 грудня на Netflix і відразу ж увійшла в п'ятірку найпопулярніших прем'єр стримінгового сервісу.

Зокрема, у кінокартини вже понад 63 мільйони переглядів, а глядачі й далі гаряче обговорюють виконавців головних ролей і захопливий сюжет. З огляду на це OBOZREVATEL розповідає про серіал "Бріджертони", а також пропонує дізнатися, чи буде другий сезон.

Про що серіал "Бріджертони"

Дія сюжету розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства у Великобританії. У центрі уваги – досить шанована в суспільстві сім'я Бріджертонів. Старша донька сімейства, Дафна Бріджертон, уже подорослішала, й батьки вирішують, що настав час їй подумати про заміжжя. Дафна починає пошуки нареченого, але всі її потенційні закохані не вражають її.

Кадр із серіалу "Бріджертони" thejjreport.com

Після чергової невдачі, перебуваючи в стані апатії й впевненості, що вона так і залишиться старою дівою, в її житті з'являється герцог Гастінгс. І хоча спочатку стосунки Дафни та герцога більше схожі на неприязнь, ніж симпатію, дуже скоро ці двоє розуміють, що можуть бути корисними одне одному. Дафну Бріджертон осяває геніальна ідея, як вона може виконати вимоги батьків.

Серіал "Бріджертони": хто знімався

Роль Дафни в серіалі грає 25-річна британська акторка Фібі Дайневор. Головним красунчиком проєкту став Реге Пейдж, який зіграв чарівного герцога Гастінгса. Також у серіалі зіграла Рут Геммел (у ролі глави сімейства леді Вайолет), Джонатан Бейлі (старший син леді Вайолет – Ентоні).

Кадр із серіалу "Бріджертони" medium.com

Чи буде другий сезон серіалу "Бріджертони"

Офіційно ні стримінгова-платформа Netflix, ні автори серіалу "Бріджертони" поки нічого не говорили про другий сезон. Однак відомо, що раніше творець стрічки, яка була знята за однойменною серією романів Джулії Квінн, – Ван Дузен – заявляв, що хотів би адаптувати всі вісім книг.

Кадр із серіалу "Бріджертони" dailymotion.com

Крім того, як зазначає видання Harper's Bazaar, виробництво другого сезону "Бріджертони" було помічено в списках на Production Weekly на початку минулого року, а зйомки мали початися влітку – до того як пандемія зірвала плани. За словами інсайдерів, це може означати те, що роботу над новими серіями згодом усе ж почнуть.

Дивіться трейлер першого сезону серіалу "Бріджертони"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня на стримінговому сервісі Netflix вийшов науково-фантастичний бойовик Outside the Wire ("За дротами"). Це перший оригінальний фільм платформи, який доступний з українською озвучкою та субтитрами одночасно.