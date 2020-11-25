Брат принцеси Діани назвав гучний серіал 'Корона' нісенітницею та вигадкою

Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер прокоментував популярний 4 сезон серіалу "Корона".

За його словами, до нього зверталися з проханням дозволити відзняти кілька епізодів в його сімейному маєтку. Проте він відмовив, так як картина вводить в оману глядачів. Про це він заявив в інтерв'ю "The Daily Mail".

Спенсер зазначив, що деякі епізоди в серіалі не відповідають реальності. Крім того, він погодився з критиками стрічки і вважає її нісенітницею.

"Це дуже складно, адже в серіалі багато домислів і вигадок, чи не так? Ви можете покладатися на факти, але деталі між ними – не факт. Це вигадка", – додав брат принцеси Діани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, прем'єра нового сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення у королівської сім'ї.