Брат принцеси Діани назвав гучний серіал "Корона" нісенітницею та вигадкою

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Кіно
3,7 т.
Брат принцеси Діани назвав гучний серіал 'Корона' нісенітницею та вигадкою

Брат принцеси Діани Чарльз Спенсер прокоментував популярний 4 сезон серіалу "Корона".

За його словами, до нього зверталися з проханням дозволити відзняти кілька епізодів в його сімейному маєтку. Проте він відмовив, так як картина вводить в оману глядачів. Про це він заявив в інтерв'ю "The Daily Mail".

Спенсер зазначив, що деякі епізоди в серіалі не відповідають реальності. Крім того, він погодився з критиками стрічки і вважає її нісенітницею.

"Це дуже складно, адже в серіалі багато домислів і вигадок, чи не так? Ви можете покладатися на факти, але деталі між ними – не факт. Це вигадка", – додав брат принцеси Діани.

Чарльз Спенсер прокоментував 4 сезон серіалу "Корона"

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, прем'єра нового сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення у королівської сім'ї.

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