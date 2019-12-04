"Борщ такий собі!" Роберт Дауні-молодший забавно звернувся до українців

Американський актор Роберт Дауні-молодший, якого багато глядачів люблять за роль у "Залізній людині", несподівано звернувся до українців.

Відповідне відео оприлюднено на Youtube-каналі B&H Film Distribution Company (щоб подивитися звернення актора з українськими субтитрами, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, він зробив анонс щодо виходу фільму "Дулітл", в якому він знявся у головній ролі. Офіційна прем'єра в Україні – 9 січня 2020 року.

Роберт Дауні-молодший звернувся до українців Кадр з відео

"Геній, мільярдер і плейбой" вставив кілька національних жартів. Наприклад, згадав про борщ, а також вибачився, що у фільмі немає солов'я.

"Всі, хто з України! Божечки! Ви всі тут? Ні? Що ж, покличте Ольгу. Я почекаю. Мало часу? Ну ладно. Тоді перекажіть їй, що я знімаюся у новому фільмі "Дулітл". Це фантастична пригода, де в головній ролі я та безліч тварин. І це правда. Так, у фільмі немає соловейка, проте є папуга на ім'я Полінезія, і вона доволі схожа на нього. Їй важко брати високі ноти, як це роблять солов'ї, але вона намагається. А борщ вона готує такий собі", – сказав Дауні.

"Дулітл" – трейлер – Роберт Дауні-молодший в головній ролі

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американська премія People's Choice Awards визнала найкращим фільмом року "Месники: Фінал", головну роль в якому зіграв Роберт Дауні-молодший.

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