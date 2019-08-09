"Бонд-25": трейлер, коли вийде, де дивитися онлайн

У квітні 2020 року на екрани виходить новий фільм про пригоди легендарного агента Джеймса Бонда у виконанні британського актора Деніела Крейга.

Поки точно невідомо, в круговорот яких карколомних пригод виявиться втягнутий прославлений шпигун. Однак є інформація, що Бонду доведеться протистояти російському терористу, яка заволоділа секретом генетичного зброї.

Про що фільм?

Бонд вирішує покинути небезпечну службу в розвідці і відпочиває на Ямайці. Однак друг агента просить надати допомогу в пошуку безвісти зниклого вченого. На перший погляд здається, що виконання завдання не представляє особливої складності. Але з'ясовується, що за пропажею вченого стоїть лиходій з Росії, в руки якого потрапили новітні технології, здатні стати причиною загибелі людства ... І тепер Бонду потрібно зупинити холоднокровного, розумного, безпринципного терориста, який заволодів секретом генетичної зброї.

Хто знімає "Бонд 25"?

Сценаристами фільму стали Ніл Первіс і Роберт Уейд, які працювали над усіма стрічками про Джеймса Бонда, починаючи з "І цілого світу мало". У квітні 2019 року до команди сценаристів приєдналася Фібі Уоллер-Брідж: вона повинна додати у фільм гумор і зробити його більш реалістичним.

Ювілейний двадцять п'ятий фільм про Бонда повинен був вийти на екрани в кінці 2019 року. Однак продюсерам довелося витратити багато сил на пошуки режисера, в зв'язку з чим дата виходу була перенесена. Сем Мендес відмовився виступати в ролі режисера, незважаючи на успіх його останніх фільмів про Бонда.

Дені Вільньов, якого запрошували зайняти режисерське крісло, також не зміг працювати над проектом через зобов'язання перед продюсерами фантастичної стрічки "Дюна".

В результаті режисером став Денні Бойл. Однак через деякий час він заявив, що не збирається працювати над фільмом через творчі розбіжності з Деніелом Крейгом, виконавцем головної ролі. Нарешті, у вересні 2018 року продюсерська команда заявила, що новим режисером стане Кері Фукунага.

Хто грає в "Бонд 25"?

В головній ролі у фільмі зніметься Деніел Крейг. Леа Сейду зіграє Мадлен Суонн - вона стане другою актрисою після Юніс Гейсон, яка виконає роль дівчини Бонда два фільми поспіль. Також на екрані з'являться Рорі Кіннір, Джеффрі Райт, Ана Де Армас і Давид Денсік. Роль "російського лиходія" виконає Рамі Малек. До речі, Рамі Малек в своєму інтерв'ю заявив, що втілить на екрані "абсолютно новий вид терориста", пов'язаного з генетичними експериментами і біологічною зброєю.

Як знімається "Бонд 25"?

Робота над фільмом почалася навесні 2016 року. Тоді був оголошений конкурс на прокат франшизи, який був виграний Universal Pictures.

До зйомок повинні були спробувати повторити в грудні 2018 року, однак через те, що не вдалося відразу знайти режисера, роботу довелося відкласти до весни 2019 року.

Натурні зйомки планується проводити в Італії, в Норвегії, на Ямайці та у Великій Британії.

Коли виходить "Бонд 25"?

Прем'єра фільму в Америці призначена на 8 квітня 2020 року. У міжнародний прокат стрічка буде випущена 3 квітня 2020 року.

Де подивитися трейлер "Бонд 25"?

Офіційний трейлер про пригоди британського спецагента з'явиться в мережі ближче до прем'єр, тому зараз ми пропонуємо подивитися вам огляд c прогнозами по майбутній картині від блогерів на YouTube:

Де дивитися "Бонд 25"?

Фільм можна буде побачити в українських кінотеатрах. У мережі ж фільм в якості повинен з'явитися приблизно через півроку після виходу в прокат.

Цікаві факти

Вважалося, що фільм "007 Спектр" стане останнім, в якому Крейг виконав роль Бонда. Актор заявляв, що швидше за вб'є себе, ніж ще раз буде грати прославленого агента. Однак в серпні 2017 року він підтвердив, що зіграє Бонда знову. З чуток, він погодився на цю роль чере те, що продюсери запропонували йому близько 15 мільйонів доларів.

У квітні 2019 року зйомки довелося призупинити через те, що Деніел Крейг отримав травму щиколотки. Акторові навіть довелося зробити невелику хірургічну операцію, після якої йому було потрібно декілька днів на відновлення.

Під час зйомок вибухом була пошкоджена стінка павільйону, а один член знімальної групи отримав опік.

У Норвегії зняті сцени погоні по замерзлому озеру.

Спочатку передбачалося, що фільм вийде в прокат 14 лютого 2019 року. Однак через те, що не вдалося відразу знайти режисера, дату прем'єри довелося перенести.

Компанія Aston Martin оголосила, що в новій стрічці глядачі зможуть побачити три моделі "автомобіля Бонда": дві вже фігурували в попередніх фільмах, одна буде абсолютно новою.

Фібі Уоллер-Брідж була запрошена працювати над сценарієм фільму "Бонд-25" на особисте запрошення Деніела Крейга, що є шанувальником серіалу "Вбиваючи Єву".

Швидше за все, в прокат фільм вийде під назвою "Затьмарення".

Знімальний майданчик відвідав принц Чарльз, який є відданим шанувальником "Бондіани".

За пригодами агента Джеймса Бонда з завмиранням світу стежить весь світ. І в 2020 році глядачі зможуть насолодитися новим фільмом легендарної "Бондіани". Можна гарантувати, що видовище вийде вражаючим, а Бонд з властивою йому елегантністю здолає підступного лиходія.

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