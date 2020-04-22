Близнюкам з "Пригод Електроніка" – 54: де зараз Володимир та Юрій Торсуєви і як вони змінилися

Радянські актори, брати-близнюки Володимир та Юрій Торсуєви, які виконали головні ролі в культовому радянському фільмі "Пригоди Електроніка", 22 квітня відзначають свій день народження.

Так, їм обом виповнюється по 54 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де зараз брати Торсуєви, чим вони займаються і як виглядають.

Володимир і Юрій Торсуєви у фільмі "Пригоди Електроніка" Pinterest

Володимир та Юрій Торсуєви народилися 22 квітня 1966 року в Москві. У 1979 році вони були обрані на ролі у фільмі Костянтина Бромберга "Пригоди Електроніка", причому старший, Володимир, спочатку мав зіграти Сергія Сироїжкіна, але в результаті став Електроніком.

"Пригоди Електроніка" став одним з найпопулярніших дитячих художніх фільмів радянського кіно, а юні Торсуєви – зірками не лише школи й двору, а й усього СРСР.

Володимир і Юрій Торсуєви Pinterest

Володимир і Юрій Торсуєви у фільмі "Пригоди Електроніка" Pinterest

Батькам довелося кілька разів змінювати номер телефону, щоб захистити хлопців від настирливих прихильниць.

Усупереч очікуванням, статні Торсуєви (зріст обох братів – 189 см), як і більшість дітей, що знімалися в "Пригодах Електроніка", після закінчення школи не стали акторами.

Юрій Торсуєв і Володимир Торсуєв в армії Pinterest

Юрій Торсуєв закінчив Інститут країн Азії та Африки і працював у російському автопромі, а Володимир після юридичної академії переїхав до Сибіру і працював у металургійній компанії.

Однак після "Пригод Електроніка" Володимир та Юрій Торсуєви все ж знову з'явилися в кіно, вони співають, записують пісні та кліпи, беруть участь у різних телешоу і проектах.

Так, наприклад, в 2019 році брати-близнюки з'явилися в комедійній мелодрамі "Рая знає все".

Володимир і Юрій Торсуєви Pinterest

Володимир і Юрій Торсуєви Pinterest

Що стосується особистого життя, обидва брати не зупинилися на одному шлюбі. Володимир Торсуєв має за плечима сім шлюбів, чотири з яких – офіційні. У 42 роки він став батьком: 2007 року дружина Марія подарувала йому дочку Лізу.

Юрій Торсуєв одружений двічі. У 2003 році друга дружина народила йому сина Микиту.

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