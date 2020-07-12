"Я предпочитаю идти путем сострадания и толерантности... Я не в силах решить проблему с несколькими десятками миллионов беженцев. Но я могу делиться историями людей, ведь никогда не знаешь, какие точки соприкосновения могут возникнуть", - сказала однажды актриса и посол доброй воли ООН Кейт Бланшетт на Давосском форуме, который я смотрела онлайн. Сказала и сделала новый сериал для Netflix.

Stateless/Без гражданства, 2020

В сериале параллельно разворачиваются несколько сюжетных линий: первая - красивая стюардесса, ощущающая давление своей семьи, что она "не такая, какой должна быть женщина, и пора б уже думать о замужестве и детях"; вторая – семья из Афганистана, пытающаяся сбежать из страны в Австралию ради лучшего будщего своих дочерей; третья – отец троих детей, идущий на новое место работы в лагерь для беженцев.

В этом лагере их пути пересекутся. В этом лагере мы увидим десятки людей со сломанными судьбами, но с несломленным духом и надеждой получить все-таки вид на жительство в стране их мечты. В этом лагере мы увидим, что система допускает ошибки и в каких зверей превращаются одни люди, строящие клетки для других.

Отдельно отмечу игру главной героини – Софи, той самой стюардессы, которая ищет свое лицо, новую себя и в этих поисках попадает в секту, где под ширмой блеска, красивых вечеров и танцев скрывается мозгоправ в худшем смысле этого слова и насильник. Сыграла Софи моя любимая Ивонн Страховски (та самая Серена из "Рассказа служанки"). То, как она передала последствия пережитого сексуального насилия и психическое расстройство, как по мне, должно быть оценено сериальными критиками. Я рыдала на той самой сцене, которую вы увидите в 5 серии.

Сюжетная линия Софи based on true story. С 2004-го по 2005-й австралийка с немецкими корнями Корнелия Рау по ошибке попала в лагерь для нелегальных иммигрантов в Австралии. Ее задержание стало предметом правительственного расследования, которое впоследствии было расширено, чтобы исследовать более 200 других случаев незаконного задержания. Но классно то, что, несмотря на резонанс и игру Страховский, эта история не перетягивает на себя одеяло. И весь сериал смотрится целостно и с интересом.

Кейт Бланшетт, кстати, в нем тоже есть – в роли одной из предводительниц культа. В общем, смотрите!

Facebook Татьяны Касьян

Facebook Татьяны Касьян

Facebook Татьяны Касьян

Facebook Татьяны Касьян

Ну и пару, цифр для общего понимания:

- на конец 2019-го в мире насчитывалось 79,5 млн вынужденно перемещенных людей

- 26 млн из них - в статусе беженцов

- при этом половина - дети до 18 лет

- 1% населения нашего мира вынуждены были покинуть свои дома вследствие войн и преследований

Данные: UNHCR (The UN Refugee Agency)