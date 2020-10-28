2020 рік продовжує дивувати. Телеканал CW показав, як буде виглядати Бетвумен в однойменному серіалі. Тепер супергероїню зіграє темношкіра актриса Джавіша Леслі, яка раніше заявила про свою бісексуальність. За словами дівчини, для неї було дуже важливо, щоб глядачі могли побачити Бетвумен в облягаючому костюмі і з красивою афро-зачіскою. Крім того, вона висловила гордість за запрошення в серіал, який став відкриттям для спільноти секс-меншин.

Раніше виконавиця головної ролі Рубі Роуз без пояснення причини покинула проект. Тому цілком зрозуміло, що творці серіалу вирішили створити абсолютно нового персонажа, а зникнення попереднього - зробити однією з головних таємниць другого сезону. При цьому Рубі підтримала рішення продюсерів і привітала Джавішу на своїй Інстаграм-сторінці.

А поки кіношники продовжують творити революцію, пропонуємо вам подивитися супергеройський фільм Джеймса Вана "Аквамен" . Одну з головних ролей у ньому зіграла відома тусовщиця Ембер Херд, яка вже багато років є однією з головних бісексуалок Голлівуду.

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