|Кіно
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини кіно

Багатьом це знайомо: зірка "Гри престолів" зробила заяву про інцест

Читати матеріал російською

Данський актор Микола Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в культовому серіалі "Гра престолів", розповів про відносини його персонажем із сестрою і коханкою Серсі.

Він зізнався, що в стрічці буде до кінця вірний тільки одній людині, і навіть є ймовірність, що загине за неї, передає журнал Men's Health.

Лінія інцесту в серіалі трагічно закінчувалася для трьох дітей Серсі та Джеймі, що стало наслідком погоні фатальної жінки за залізним троном. Його персонаж ніколи не був з іншою жінкою.

Багатьом це знайомо: зірка "Гри престолів" зробила заяву про інцест

"Думаю, що багато хто в своєму житті стикався з тим, що захоплювався тими, з ким не можна бути. Не сестрою, звичайно, а тою жінкою, в яку не варто закохуватися. Наприклад, дівчина кращого друга. Так ось, це одна з небагатьох справжніх любовних ліній в "Грі престолів". Джеймі повністю присвячує себе цій жінці", – розповів Костер-Вальдау.

Новини
Зима прийшла: з'явився перший офіційний трейлер "Гри престолів"

Однак він не зміг розкрити подробиці того, як саме закінчиться лінія Серсі та Джеймі, адже за контрактом він не має права розголошувати деталі до виходу останнього сезону.

Серсі та Джеймі

Серсі та Джеймі

скріншот

Серсі та Джеймі

Серсі та Джеймі

скріншот (сцена в башті)

Серсі та Джеймі

Серсі та Джеймі

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно британська актриса Емілія Кларк, яка грає Дейенеріс Таргаріен в "Грі престолів", висловилася про оголення в серіалі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
Гра престолів 8
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки