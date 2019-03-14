Багатьом це знайомо: зірка "Гри престолів" зробила заяву про інцест

Данський актор Микола Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в культовому серіалі "Гра престолів", розповів про відносини його персонажем із сестрою і коханкою Серсі.

Він зізнався, що в стрічці буде до кінця вірний тільки одній людині, і навіть є ймовірність, що загине за неї, передає журнал Men's Health.

Лінія інцесту в серіалі трагічно закінчувалася для трьох дітей Серсі та Джеймі, що стало наслідком погоні фатальної жінки за залізним троном. Його персонаж ніколи не був з іншою жінкою.

"Думаю, що багато хто в своєму житті стикався з тим, що захоплювався тими, з ким не можна бути. Не сестрою, звичайно, а тою жінкою, в яку не варто закохуватися. Наприклад, дівчина кращого друга. Так ось, це одна з небагатьох справжніх любовних ліній в "Грі престолів". Джеймі повністю присвячує себе цій жінці", – розповів Костер-Вальдау.

Однак він не зміг розкрити подробиці того, як саме закінчиться лінія Серсі та Джеймі, адже за контрактом він не має права розголошувати деталі до виходу останнього сезону.

Серсі та Джеймі скріншот

Серсі та Джеймі скріншот (сцена в башті)

Серсі та Джеймі скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно британська актриса Емілія Кларк, яка грає Дейенеріс Таргаріен в "Грі престолів", висловилася про оголення в серіалі.

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