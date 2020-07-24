"Аватар", "Зоряні війни", "Мулан": Disney відклала прем'єру багатьох фільмів. Коли чекати

Американська кіностудія The Walt Disney Company відклала прем'єру багатьох своїх фільмів через поширення коронавірусу й непросту ситуацію в індустрії.

Про це пише The Hollywood Reporter. За словами інсайдерів, всі частини "Аватара" і "Зоряних воєн" перенесли на рік. Так, "Аватар-2" вийде тільки в кінці 2022 року, "Аватар-3" – в кінці 2024 року "Аватар-4" – в кінці 2026 року, а "Аватар-5" – в кінці 2028 року. Релізи "Зоряних воєн" тепер заплановані на 2023, 2025 і 2027 роки.

Disney відклала вихід фільмів "Аватар" і "Зоряні війни"

Фільм "Мулан", який повинен був вийти в серпні, взагалі зняли з розкладу. Коли він з'явиться в прокаті, невідомо.

"В останні кілька місяців стало ясно, що стосовно релізів наших фільмів в умовах глобальної кризи в галузі охорони здоров'я нічого не може бути записано на кам'яних скрижалях. Сьогодні це означає, припинення наших планів з прем'єри фільму "Мулан", – наводить видання заяву компанії.

Disney відклала вихід фільму "Мулан" (фото – kinopoisk.ru)

Disney відклала і зняла з розкладу не тільки блокбастери: "Французький вісник" Веса Андерсона зняли з розкладу, "Історію Девіда Копперфілда" відклали на два тижні – до 28 серпня 2020 року, "Смерть на Нілі" – теж на два тижні до 23 жовтня 2020 року. Хоррори "Порожня людина" і "Ненаситний" зрушили на 4 грудня 2020 року і 9 лютого 2021 року відповідно.

Слідом за Disney релізи своїх фільмів перенесли Sony і Paramount. Третя частина "Людини-павука" з Томом Холландом вийде на місяць пізніше, 17 грудня 2021 року. До наступного року відклали "Тихе місце-2" та "Топ Ган: Меверік".

Прем'єру фільму "Людина-павук-3" відклали: коли чекати (фото – mirf.ru)

Прем'єру фільму "Тихе місце-2" відклали: коли чекати (фото – itc.ua)

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