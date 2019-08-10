"Аватар-2": трейлер, коли вийде, де дивитися онлайн

У 2021 року на екрани вийде довгоочікуване продовження шедевра Джеймса Кемерона "Аватар".

Поки невідомий сюжет фільму, проте герої залишаться тими ж. Глядачі матимуть змогу знову побачити Джека Саллі, його дружину Нейтірі, а також їх трьох дітей, яким доведеться пережити неймовірні пригоди і в джунглях, і на дні океану Пандори.

Про що фільм?

Фільм стане продовженням історії колишнього землянина Джека Саллі і його коханої Нейтірі. У пари з'явилися діти, які будуть брати активну участь у подіях фільму. Головним лиходієм всіх частин "Аватара" стане полковник Куоритч, який зможе відродитися в новому вигляді, щоб знищити Пандору і її мешканців.

Дія стрічки відбувається на Пандорі. Глядачі зможуть познайомитися з представниками морського клану Меткайіна: основна дія фільму, як заявляє режисер, буде відбуватися під водою.

Незважаючи на те, що сюжет тримається в таємниці, вже відомо, що основними темами "Аватара 2" стануть сімейні узи і свобода вибору.

До речі, цікаво, що, за задумом Кемерона, кожна частина "Аватара" є самостійним твором. Щоб зрозуміти події другого фільму, необов'язково дивитися перший.

Хто знімає?

Автором сценарію і режисером стрічки став Джеймс Кемерон. Оператор фільму - Рассел Карпентер.

Акторський склад

Сем Уортінгтон знову зіграє Джека Саллі, землянина, якому вдалося стати вождем клану Оматікайя. Роль дружини Джека, Нейтірі, втілить Зої Салдана. Дітей Нейтірі і Джека зіграють Джеймі Флаттерс, Британ Далтон і Трініті Блісс. Також у фільмі взяли участь Бейлі Басс, Філіп Гелджо, Кейт Вінслет і Метт Джеральд.

Кейт Уінслет бере участь в проекті Кемерона вже вдруге: незважаючи на те, що після виходу "Титаніка" пройшло майже два десятиліття, актриса заявила, що давно хотіла знову потрапити в команду знаменитого режисера.

Як ведуться зйомки?

Ще в 2006 році Кемерон заявив, що в разі успіху першого "Аватара" він буде працювати над продовженнями. Перший фільм глядачі прийняли з захопленням, тому вихід другої частини став питанням часу.

Спочатку сиквел повинен був вийти в 2014 році. Однак через зайнятість Кемерона дата виходу постійно переноситься. Також прем'єра другої частини перенесена тому, що робота ведеться відразу над декількома частинами "Аватара", які будуть виходити в прокат з перервою в один рік.

Сумарний бюджет усіх фільмів франшизи становить близько 1 мільярда доларів.

До речі, зйомки фільму ведуться на майданчику MBS Media Campus, який знаходиться в Південній Каліфорнії. Головною особливістю цього майданчика є ставлення до використання природних ресурсів (економія води, використання екологічно чистих матеріалів і т. д.).

До роботи над фільмом залучені кращі фахівці з комп'ютерної графіки. За задумом режисера, персонажі повинні виглядати максимально реалістично. Кемерон обіцяє, що глядачі ніколи не бачили подібного рівня зйомок раніше.

Де подивитися трейлер "Аватар-2"?

Трейлер до фільму "Аватар-2" поки не випущений. У мережі можна знайти кілька трейлерів, знятих фанатами першого фільму, однак вони не мають ніякого відношення до оригінальної стрічки.

Де дивитися Аватар-2 онлайн?

Фільм буде показаний у всіх кінотеатрах України. Крім того, він буде доступний до безкоштовного перегляду в мережі, однак в якості фільм з'явиться не раніше, ніж через півроку після прем'єри.

Цікаві факти

Кемерон заявляє, що велика частина сиквела пройде під водою, в океані Пандори.

У другій частині фільму знову з'явиться героїня Сігнурі Уівер. Незважаючи на те, що Грейс Огустін загинула в першій частині фільму, душа її збереглася в Дереві Душ. Поки не розкривається, в якому вигляді Уівер постане на екрані в другій частині фільму.

Антагоністом стрічки стане полковник Майлз Куоритч. Як і Грейс, Майлз загинув в попередній частині. Подробиці повернення героя в стрічку невідомі.

Ще в листопаді 2009 року, до того, як в прокат вийшов перший "Аватар", стало відомо, що Сем Уортінгтон, який виконав у стрічці головну роль, підписав контракт на зйомки в двох продовженнях стрічки.

У третій частині стрічки в дію буде включена вся зоряна система Альфа Центавра. Останній фільм про Пандору планується випустити в 2027 році.

У 2011 році Кемерон разом з акторами здійснив експедицію до Бразилії, щоб познайомитися з життям місцевих племен. Швидше за все, фільм буде називатися "Аватар: шлях води".

У студії, де ведуться роботи над фільмом, встановлені сонячні батареї. Режисер планує зняти всі частини "Аватара" з використанням тільки сонячної енергії.

У 2012 році Кемерон на батискафі занурився на дно Маріанської западини.

Це було потрібно для того, щоб більш реалістично відтворити підводний світ Пандори.

Кейт Уінслет зніметься в ролі члена морського племені. Для роботи над фільмом вона вчилася пірнати і досягла неймовірних успіхів: тепер актриса здатна затримувати дихання на цілих сім хвилин.

Глядачі чекали продовження легендарного "Аватара" більше 10 років. Залишається сподіватися, що режисер не розчарує шанувальників цієї науково-фантастичної саги і в 2021 році нас чекає воістину захоплююче видовище.

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