Мелодрама "Годинник із зозулею" зворушила українців: де дивитися всі серії онлайн

На телеканалі "Україна" показали чотирисерійний фільм "Годинник із зозулею", який відразу ж завоював увагу глядачів.

Стрічку знято компанією FILM.UA, режисером фільму став Максим Бернадський. OBOZREVATEL розповідає, про що фільм "Годинник із зозулею", а також де дивитися всі серії онлайн (відео дивіться в кінці сторінки).

Серіал "Годинник із зозулею" Телеканал "Україна"

"Годинник із зозулею": про що серіал

Головній героїні серіалу Каті Юдіній дуже пощастило в житті. Вона народилася в дружній і забезпеченій сім'ї, у неї прекрасний коханий хлопець, вона закінчує архітектурний інститут і у неї вже є пропозиції про роботу мрії.

Здається, що Катя витягла в житті щасливий квиток. Але раптово мама Каті, Олена, вмирає за дивних обставин. А буквально через два місяці батько Каті, Михайло, одружується вдруге.

Його нова дружина, красуня Наталя, буквально на пару років старша, ніж сама Катя. Наталя усіма силами намагається налагодити взаємини з падчеркою, яка ніяк не може змиритися з тим, що батько так швидко забув її матір.

"Годинник із зозулею" Телеканал "Україна"

Незабаром Катю спіткає новий удар: Михайлу стає погано прямо на роботі, і він раптово помирає. Офіційний висновок – серцевий напад. Але Катя впевнена – хтось жорстоко і безжалісно розправляється з родиною Юдіних...

Серіал "Годинник із зозулею": актори і ролі

Головну роль у фільмі виконала молода актриса Дарина Плахтій. Вона зіграла Катю Юдіну.

У фільмі також знялися відомі українські актори:

Всеволод Болдін – Сергій

Віра Шпак – Наталя

Сергій Дзялик – Михайло Юдін

Володимир Ліліцький – Бортников

Павло Текучев – Кирило

Інна Мірошниченко – Олена

Режисер-постановник – Максим Бернадський. Оператор-постановник – Максим Баєв. Продюсери – Наталія Стрібук, Вікторія Корогод, Ірина Черняк, Віктор Мирський, Олена Малкова, Анна Скок.

"Годинник із зозулею" Телеканал "Україна"

Де дивитися всі серії "Годинник із зозулею" онлайн

Серіал "Годинник із зозулею" складається з чотирьох серій. Серіал транслювався на телеканалі "Україна" і всі серії онлайн можна дивитися на офіційному сайті каналу.

Також усі серії "Годинник із зозулею" опубліковані на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському телебаченні 11 травня відбулася прем'єра нового серіалу "Жіночі секрети". Це мелодраматичний фільм, знятий компанією Film.ua на замовлення телеканалу "Україна".