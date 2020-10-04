"Атлантида" став кращим фільмом на ОМКФ: що відомо про претендента на "Оскар" від України

Українська кінострічка режисера Валентина Васяновича "Атлантида" стала кращим фільмом за версією 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Фільм, номінований на премію "Оскар" 2021 року, висунули в категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що відомо про новий фільм, який претендує на "Оскар" від України.

Дії фільму "Атлантида" відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. За сюжетом велика частина східної України перетворилася в землю, непридатну для життя людей: шахти затоплені, криниці та річки отруєні, інфраструктура зруйнована.

"Частково цей фільм – коментар до політичних подій, які все ще тривають, а почасти – постапокаліптичне бачення зруйнованого, схожого на пустелю всесвіту. Іноді Васянович занадто повільний, і в нього не було бюджету, яким можна було б похизуватися, але все ж він створює воістину приголомшливу картину. "Атлантида", можливо, є найоригінальнішим фільмом сучасного українського кінематографа", – писав кінокритик видання Cineuropa.

Що відомо про фільм "Атлантида".

За сюжетом фільму головний персонаж картини, що страждає посттравматичним стресовим розладом, не може покинути отруєну війною територію. Оскільки його колишня робота закрита через банкрутство, він допомагає розкопувати трупи. Там же він знайомиться з дівчиною, яка допомагає подолати йому тривогу і смуток завдяки бажанню відновити мир і створити позитивний порядок.

В "Атлантиді" знімалися непрофесійні актори. Так, одні з головних ролей зіграли колишній розвідник, волонтер благодійного фонду Андрій Римарук, парамедік Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

Українську картинку знімали в Маріуполі та Києві. Частково знімання кінострічки профінансувала держава.

Український глядач побачить у прокаті фільм "Атлантида" 5 листопада.

Крім того, фільм "Атлантида" отримав чимало міжнародних нагород. На рахунку кінострічки чотири Гран-прі і його показали більш ніж на 50 фестивалях. Також картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн.